Ariana Grande mostra il dietro le quinte del video di Positions

Positions è il titolo del nuovo singolo di Ariana Grande che si appresta a pubblicare il sesto disco di inediti, in uscita venerdì 30 ottobre. Nelle scorse ore la popstar ha condiviso il filmato del backstage del videoclip del brano ottenendo in poco tempo oltre un milione di visualizzazioni su YouTube .

Positions: il backstage

Dopo il successo straordinario delle collaborazioni Stuck With U con Justin Bieber e Rain On Me con la voce di Born This Way (FOTO), Ariana Grande ha ufficialmente alzato il sipario sulla nuova era discografica.

Positions è il titolo del singolo che ha dato il nome al nuovo album, in arrivo a distanza di circa un anno e mezzo dal precedente Thank U, Next, pubblicato nel febbraio del 2019 e certificato con ben due dischi di platino per aver venduto oltre due milioni di copie negli Stati Uniti d’America.

Dopo aver riscosso commenti positivi da parte del pubblico e della critica, Ariana Grande (FOTO) ha deciso di mostrare ai fan la realizzazione del videoclip.

Le immagini ritraggono la cantante sul set diretto da Dave Meyers, regista che vanta collaborazioni con alcuni dei più grandi nomi nella storia della musica, tra questi Janet Jackson, Justin Timberlake, Britney Spears, Katy Perry, Rita Ora, Hilary Duff, Enrique Iglesias, Anastacia (FOTO), Mariah Carey, Shakira e molti altri.