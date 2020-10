Ariana Grande, è uscito il video del nuovo singolo Positions

Il filmato vanta la firma di Dave Mayers , ovvero uno dei registi di videoclip più influenti al mondo, tra i suoi lavori troviamo i video di brani che hanno dominato le classifiche in ogni angolo del pianeta, ovvero Adore You di Harry Styles , Firework di Katy Perry , Radar di Britney Spears , Glamorous di Fergie e Ludacris , Come Clean di Hilary Duff , AM to PM di Christina Milian , One Day In Your Life di Anastacia ( FOTO ) e tanti altri ancora.

Dopo aver pubblicato alcuni indizi che hanno scatenato le ipotesi dei fan, la voce di Into You ha finalmente annunciato l’inizio della sua nuova era musicale rivelando anche l’uscita del disco Positions, ovvero venerdì 30 ottobre.

Ariana Grande: i successi della cantante

Ariana Grande svela la cover del nuovo singolo Positions

Ariana Grande, classe 1993, ha quindi ufficialmente alzato il sipario sulla nuova era discografica. Nel corso degli anni la cantante ha inanellato un successo dietro l’altro imponendosi come una delle stelle più scintillanti nel mondo delle sette note, tra i suoi brani più popolari No Tears Left To Cry, Thank U, Next, 7 Rings, Dangerous Woman, Focus e One Last Time.

Grande successo anche per gli album, tra questi Sweetener, in grado di conquistare numerose e prestigiose certificazioni, tra le quali un disco di platino negli Stati Uniti d’America per aver venduto più di un milione di copie.