Harry Styles, le immagini dal video di "Golden" ad Amalfi

Dopo aver rimandato ancora una volta il suo previsto tour a causa dell’emergenza sanitaria ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ), Harry Styles ( FOTO ) si è tenuto impegnato con le riprese del nuovo video musicale per l’ultimo singolo “ Golden ”. Per l’occasione la popstar è stata vista correre lungo la Costiera Amalfitana , location scelta per girare il video. Con una camicia bianca parzialmente abbottonata, le immagini pubblicate da numerosi account Instagram vedono Harry Styles impegnato prima a chiacchierare con la troupe, poi a scherzare durante le riprese e infine camminare con un’assistente. Oltre alla camicia bianca, il cantante ha indossato un paio di pantaloncini bianchi con sfumature di rosa e scarpe da ginnastica bianche. Tra i dettagli anche una lunga corsa sul marciapiede mentre una troupe televisiva lo seguiva di fronte a lui sul retro di un'auto sportiva rossa.

Le riprese a Pontone, piccola frazione della Costiera Amalfitana

Secondo quanto riferito da numerose fonti locali e da FanPage, Harry Styles ha girato il suo video nella località Pontone. Lo stesso artista aveva scelto però Maiori, in Costiera Amalfitana, nel Golfo di Salerno come location ideale anche perché ha la spiaggia più lunga dell’intera Costa d’Amalfi. Impossibilitati a girare in sicurezza per l’arrivo di centinaia di fan, gli ultimi giorni di riprese si sono tenuti a Pontone, una frazione del comune Scala, poco distante Ravello. Rimasto in Italia per qualche giorno, Harry Styles è poi ripartito sabato 26 settembre al termine delle riprese.

Il tour rinviato e il sostegno a Black Lives Matter

Il ritorno al lavoro arriva dopo il rinvio del “Love On Tour 2020”. La scorsa settimana Harry Styles ha infatti annunciato che i concerti sarebbero stati nuovamente spostati e ha condiviso con i fan la sua speranza di poter tornare sul palco per il 2021. “La salute e la sicurezza di tutti rimangono la nostra priorità assoluta, motivo per cui purtroppo devo rimandare tutti gli spettacoli del 2020 in Sud America, Messico, Australia e Nuova Zelanda fino a nuovo avviso”, ha scritto la voce di “Sign of the Times” ed ex membro degli One Direction. Ha poi aggiunto: “Spero davvero di poter suonare agli spettacoli come previsto per il 2021, ma continuerò a monitorare la situazione nelle prossime settimane e mesi. Non vedo l'ora di vedervi tutti, non appena sarà sicuro farlo”. L'annuncio è arrivato tre mesi dopo il rinvio del suo tour negli Stati Uniti.

Durante questo lungo periodo senza live, Harry Styles ha promesso di usare il suo tempo per "ascoltare ed educare su come" può "aiutare di più nella lotta per la giustizia e la parità dei diritti", dopo la morte di George Floyd e la protesta del movimento Black Lives Matter. “Userò questo tempo per ascoltare e per istruirmi su come posso aiutare di più nella lotta per la giustizia e la parità di diritti per tutti in futuro. Spero che ti prendi il tempo per fare lo stesso. Tratta le persone con gentilezza”, ha scritto ai suoi fan.