Harry Styles in Costiera Amalfitana per girare un nuovo videoclip

Come riportato da Fanpage, Harry Styles, classe 1994, si trova in Costiera Amalfitana per le riprese del videoclip del suo nuovo singolo, massima riservatezza sul progetto

Il cantante inglese è in Italia per le riprese del video del suo nuovo singolo, la notizia è stata lanciata da Fanpage. Harry Styles è uno degli artisti più amati nel mondo delle sette note grazie a una carriera costellata di successi e continue evoluzioni che lo hanno reso uno degli astri più brillanti del panorama.

Harry Styles: in arrivo il nuovo video approfondimento Harry Styles conquista la Billboard, prima numero 1 per il cantante Poco fa Fanpage ha riportato una notizia che ha immediatamente fatto sobbalzare i fan dell’artista, infatti in queste ore Harry Styles è in Costiera Amalfitana, più precisamente in una villa privata a Maiori. L’indiscrezione è stata confermata anche dalla società NapoliInVespa Tour che ha dichiarato di aver dato una Vespa degli anni ’60 alla produzione lasciando quindi immaginare un set ambientato proprio in quegli anni. Al momento non ci sono scatti o video del cantante, vista la massima riservatezza del progetto, non resta quindi che attendere per scoprire tutti i dettagli sul brano che avrà il compito di succedere allo straordinario successo di Watermelon Sugar, in grado di consegnare al cantante la sua prima medaglia d’oro nella prestigiosa Billboard Hot 100 e ben due dischi di platino grazie alla vendita di oltre due milioni di copie negli Stati Uniti d’America.