L'isola dei Famosi, Simona Ventura tornerà nel ruolo di opinionista

La nuova edizione del reality-show vedrà Veronica Gentili alla conduzione, Pierpaolo Petrelli inviato in Honduras e Simona Ventura nel ruolo di opinionista

Simona Ventura sarà l’opinionista de L’Isola dei Famosi. L’account Instagram del reality-show ha svelato i nomi del cast della nuova edizione del programma in partenza prossimamente con la conduzione di Veronica Gentili.

l'isola dei famosi, il ritorno di simona ventura

In attesa di conoscere i nomi dei naufraghi che si misureranno con la vita selvaggia dell’Honduras, il profilo social della trasmissione ha svelato i nomi dei primi tre protagonisti: Veronica Gentili alla conduzione, Pierpaolo Petrelli inviato sull’isola e Simona Ventura come opinionista in studio.

Dopo aver condotto otto edizioni e aver partecipato come concorrente nel 2016, Simona Ventura (FOTO) tornerà quindi nel cast de L’Isola dei Famosi. Stando a quanto rilanciato da TV Sorrisi e Canzoni, il celebre volto del piccolo schermo ha dichiarato: “Sono l’unica al mondo che ha fatto tutti e tre i ruoli: naufraga, conduttrice e ora… opinionista! È un programma imprevedibile e sarò di appoggio”.