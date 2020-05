Harry Styles, tour europeo rimandato: le nuove date in Italia

Non poteva essere altrimenti e ora arriva anche l’ufficialità. Salta anche il tour in Europa di Harry Styles ( CURIOSITA’ - FOTO PIU’ BELLE ) in programma da aprile a maggio 2020. Tutte le date sono state spostate al 2021 a causa dell’emergenza Coronavirus ( GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE ). Ad annunciare la decisione da parte dell’organizzazione è lo stesso artista che sui social ha manifestato tutto il suo rammarico per la scelta ma che si tratta di una priorità assoluta quella di salvaguardare la salute delle persone: “Chiunque mi conosce sa che il live è da sempre la parte che preferisco del mio lavoro”, ha spiegato Harry Styles “tuttavia, in periodi come questi, la sicurezza e la protezione del team, dei fan e di chiunque altro in giro per il mondo è una priorità assoluta”. L’artista ha concluso il suo messaggio per invitare i fan ad autoisolarsi e di prestare attenzione: “Non vedo l’ora di vedervi non appena sarà sicuro di poterlo fare. Fino ad allora, trattate le persone con gentilezza”.

Le nuove date dei concerti in Italia

Gli appuntamenti in Italia sono previsti per il 12 febbraio 2021 a Bologna e il 13 febbraio 2021 a Torino. I biglietti degli show italiani di Harry Styles acquistati in precedenza (in programma il 15 e il 16 maggio 2020) resteranno validi per le nuove date. Ma solo nella medesima location e città in cui si era scelto di andare. Il tour a supporto di “Fine Line”, ultimo album del cantautore, partirà proprio dalle due date in Italia e poi continuerà fino a fine marzo con l’ultimo concerto previsto a Mosca. Nel frattempo Harry Styles ha lanciato anche il nuovo singolo “Watermelon Sugar”, caratterizzato da un video diretto dal duo creativo Bradley & Pablo. Le immagini puntano a celebrare l’amore e la passione e vedono Harry Styles e un gruppo di ragazze (e due ragazzi) divertirsi sulla spiaggia di Malibu mangiando frutta e godendosi un momento spensierato, vicino alle onde del mare. Il video si apre con la frase “This video is dedicated to touching”, una dedica che nasce dal periodo di distanziamento fisico e sociale che tutto il mondo sta vivendo.

Addio alla reunion degli One Direction

Nelle ultime settimane intanto è trapelata l’indiscrezione di una possibile reunion degli One Direction. Liam Payne, Harry Styles, Niall Horan e Louis Tomlinson potrebbero tornare insieme su un palco come rivelato dal The Sun. A scatenare le voci è stato Liam Payne che ha parlato di probabilità davvero alte: “Nelle ultime settimane abbiamo parlato molto, è stato davvero bello. Ascoltare le voci di persone e scoprire vecchio materiale e cose diverse che non vedevamo da molto tempo è stato interessante. Al momento non so cosa mi è consentito dire”. Liam Payne ha concluso: “Ci sono così tante cose sulle quali stiamo lavorando, ma più di ogni altra cosa, è stato davvero bello ritrovarci tutti insieme”. Lo stesso membro dei One Direction ha poi smentito ogni possibilità: “Ne abbiamo appena parlato. La band si è formata nel luglio 2010. L'anniversario di 10 anni sta arrivando - stavamo chattando e parlando se ci fosse qualcosa che potevamo pubblicare o rilasciare. Siamo giunti alla conclusione che non c'era nulla”.