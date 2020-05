Harry Styles: fuori il video del nuovo singolo "Watermelon Sugar"

“Watermelon Sugar” è stata presentata per la prima volta da Harry Styles il 16 novembre 2019 al Saturday Night Live. Il singolo promozionale è ora diventato internazionale grazie alla pubblicazione del video ufficiale il 18 maggio 2020. La clip, diretta dal duo creativo Bradley & Pablo, è una celebrazione dell’amore e della passione. Harry Styles e un gruppo di ragazze (e due ragazzi) si divertono sulla spiaggia di Malibu mangiando frutta e godendosi un momento spensierato, vicino alle onde del mare. Stile rétro, camicie floreali e un richiamo alla cultura hippie degli anni ’70, un quadretto vintage dedicato al contatto umano. Il video, infatti, si apre con la frase “This video is dedicated to touching”, una dedica che nasce dal periodo di distanziamento fisico e sociale che tutto il mondo sta vivendo a causa della pandemia di Coronavirus. Altra curiosità: “Watermelon Sugar” è il titolo di un romanzo post-apocalittico di Richard Brautigan, tra i libri preferiti della ex fidanzata di Harry, la supermodella francese Camille Rowe.

“Watermelon Sugar”: il testo della canzone

“Watermelon Sugar” è stata scritta da Harry Styles insieme a Mitch Rowland, Thomas Hull e Tyler Johnson, e prodotta da quest'ultimo con Kid Harpoon. Il testo è piuttosto sensuale, tra frutta estiva e allusioni.

Tastes like strawberries on a summer evenin'

And it sounds just like a song

I want more berries and that summer feelin'

It's so wonderful and warm

Breathe me in, breathe me out

I don't know if I could ever go without

I'm just thinking out loud

I don't know if I could ever go without

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

Watermelon sugar

Strawberries on a summer evenin'

Baby, you're the end of June

I want your belly and that summer feelin'

Getting washed away in you

Breathe me in, breathe me out

I don't know if I could ever go without

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

I just wanna taste it, I just wanna taste it

Watermelon sugar high

Tastes like strawberries on a summer evenin'

And it sounds just like a song

I want your belly and that summer feelin'

I don't know if I could ever go without

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

Watermelon sugar (sugar) high

Watermelon sugar high (sugar)

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

Watermelon sugar high

I just wanna taste it, I just wanna taste it

Watermelon sugar high

I just wanna taste it, I just wanna taste it

Watermelon sugar high

Watermelon sugar.