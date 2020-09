Katy Perry mostra il regalo ricevuto da Taylor Swift

Katy Perry: il regalo per la nascita di Daisy Dove

Da un lato la popstar che ha dominato le classifiche di tutto il mondo con singoli come I Kissed A Girl, Roar e Teenage Dream, dall’altro la cantante in grado di stabilire record su record, Katy Perry e Taylor Swift sono tra le artiste più popolari e seguite a livello mondiale.

Dopo alcune divergenze, la voce di Look What You Made Me Do ha pubblicato il video del brano You Need To Calm Down rendendo partecipe la collega a dimostrazione del grande affiatamento ritrovato.

Pochi giorni fa Katy Perry, classe 1984 ha dato alla luce la piccola Daisy Dove Bloom, sua primogenita nata dall’amore con Orlando Bloom (FOTO). Numerose star del mondo dello spettacolo hanno inviato messaggi di affetto e congratulazioni alla coppia, tra loro anche Taylor Swift, come pubblicato dalla voce di Firework (FOTO) sul suo profilo Instagram che vanta più di cento milioni di follower che seguono quotidianamente la sua vita tra concerti, red carpet e momenti di relax con gli affetti più cari.