Ariana Grande parla di Positions: "Non riesco a smettere di piangere"

approfondimento

Ariana Grande mostra il dietro le quinte del video di Positions

Ariana Grande si prepara quindi a scalare le classifiche in ogni del pianeta, infatti negli ultimi anni la stella del pop si è imposta come un vero e proprio fenomeno mediatico vendendo milioni di copie. Se da un lato il pubblico ha apprezzato la sua continua evoluzione, dall’altro non sono mancati riconoscimenti da parte della critica.

Nel 2019 Ariana Grande ha trionfato alla sessantunesima edizione dei Grammy Awards nella categoria Best Pop Vocal Album grazie al disco Sweetener, mentre poche settimane fa la cantante ha fatto incetta di premi ai recenti MTV Video Music Awards trionfando come Song of the Year, Best Cinematography e Best Collaboration grazie al duetto con Lady Gaga (FOTO) sulle note di Rain On Me, la quarta vittoria è arrivata grazie alla collaborazione con Justin Bieber premiata per il Best Music Video From Home.