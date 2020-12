Ariana Grande, pubblicata un'anteprima del film

Negli ultimi anni la voce di Into You si è imposta a livello mondiale con album, singoli e collaborazioni in grado di scalare le classifiche in ogni angolo del pianeta. La cantante, classe 1993 , si prepara ora a conquistare il pubblico con la pellicola che farà rivivere la tappa londinese del suo celebre Sweetener World Tour, la tournée con cui l’artista ( FOTO ) ha girato il mondo nel 2019.

Ariana Grande: “Pubblico questo come una lettera d’amore per tutti voi”

Nei giorni scorsi Ariana Grande ha pubblicato una lettera ai suoi fan parlando del film: “Il 21 dicembre, un anno dopo la sua chiusura, lo Sweetener World Tour arriverà nelle vostre case. Pubblico questo come una lettera d’amore per tutti voi per celebrare ciò che abbiamo condiviso negli scorsi anni. So che questo progetto cattura soltanto una data del tour (di centinaia di altri show e momenti che abbiamo vissuto insieme negli ultimi sei o sette anni…) ma volevo ringraziarvi per avermi dimostrato in questa vita più di quanto abbiamo mai immaginato. Realizzare musica e fare tutto questo è ciò che conosco e a cui ho dedicato tutta me stessa con costanza per molto tempo”.

Infine, la cantante ha concluso: “Sebbene il mio cuore non veda l’ora di cambiare ritmo, volevo esprimervi ancora quando vi sia eternamente grata. Ho imparato, visto e vissuto così tanto. È stato davvero un onore poter condividere così tanto di questa vita con voi”.