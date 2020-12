Ariana Grande, è uscito il trailer del suo film

Uno sguardo inedito sulla vita di una delle popstar di maggior successo a livello internazionale, il racconto di ciò che si cela dietro i concerti della voce di Into You. Poche ore fa Netflix ha reso disponibile il trailer esclusivo di Excuse me, i love you che porterà gli spettatori nel mondo di Ariana Grande .

Excuse me, i love you: il trailer esclusivo

Ariana Grande, arriva lo show 'Excuse Me, I Love You'

Il 2020 ha regalato numerosi successi alla cantante (FOTO) che ha scalato le classifiche sulle note di Stuck with U con Justin Bieber, Rain on Me con Lady Gaga e infine del nuovo album Positions, uscito a distanza di circa un anno e mezzo dal precedente Thank U, Next, il disco trainato dal successo dell'omonimo singolo.

Ora, i riflettori sono pronti per accendersi nuovamente sulla cantante, classe 1993; infatti, nelle scorse ore la piattaforma di streaming ha condiviso il trailer del film mostrando in anteprima le immagini che avranno il compito di far rivivere la data londinese dello Sweetener World Tour.

Il filmato, dalla durata di circa un minuto, racconta il grande lavoro che si cela dietro lo spettacolo, nel giro di poco tempo il video ha conquistato il pubblico tanto da contare al momento più di tre milioni di visualizzazioni.