Ariana Grande, arriva lo show 'Excuse Me, I Love You'

Con un post pubblicato su Instagram, Ariana Grande (FOTO) ha annunciato l’uscita di “Excuse me, I Love You”, film-documentario sul suo ultimo tour, lo Sweetener World Tour, con contenuti esclusivi soprattutto sul concerto di Londra, sul dietro le quinte degli show e sulla sua vita on the road in quel periodo. La voce di “Positions” hanno annunciato che lo show sarà disponibile dal 21 dicembre su Netflix.

L’annuncio di Ariana Grande sui social

Per l’occasione, la cantante ha pubblicato un lungo messaggio per i suoi fan: “Un anno dopo la sua chiusura, lo Sweetener World Tour sta arrivando in casa da voi. Sto pubblicando Excuse me, I love you come lettera d’amore per voi, per celebrare tutto quello che abbiamo condiviso in questi anni. So che questo progetto cattura solo qualcosa di un tour (tra tutte le altre centinaia di concerti e momenti che abbiamo condiviso negli scorsi sei o sette anni…gesù lol) ma volevo solo ringraziarvi per avermi mostrato più di quello che avrei mai potuto sognare. Fare musica e fare tutto questo è stato tutto ciò che ho saputo o a cui mi sono interamente dedicata per veramente tanto tempo. Anche se il mio cuore non vede l’ora di cambiare percorso, volevo esprimere di nuovo quanto sono grata, e lo sarò eternamente. Ho imparato, visto e provato così tante cose. È stato un così grande onore condividere così tanto di questa vista con voi."