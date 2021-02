Demi Lovato, il nuovo singolo è What Other People Say con Sam Fischer

Dall’affermazione mediatica come attrice alla conquista delle chart, nel corso degli anni Demi Lovato ha inanellato un successo dietro l’altro imponendosi come una delle stelle più scintillanti e amate del firmamento musicale. Ora, la cantante si prepara ad alzare il sipario su una nuova era discografica con l’arrivo di What Other People Say in collaborazione con Sam Fischer .

Demi Lovato: i grandi successi

Demetria Devonne Lovato, questo il nome all’anagrafe, è una delle artiste di maggior successo del terzo millennio. Da Neon Lights a Cool for the Summer passando per Sorry Not Sorry, Tell Me You Love Me e Anyone, nel corso degli anni la cantante ha scalato le classifiche a livello internazionale vendendo milioni di copie.

Tra i suoi album più amati spiccano Demi e Confident, quest’ultimo nominato alla cinquantanovesima edizione dei Grammy Awards nella categoria Best Pop Vocal Album.