Dancing with the Devil... the Art of Starting Over è il nuovo progetto discografico della voce di Cool for the Summer. In queste giorni la popstar sta svelando dettagli e informazioni sul nuovo album, tra le anticipazioni rivelate il duetto con Ariana Grande.

Demi Lovato e Ariana Grande, LA COLLABORAZIONE approfondimento Demi Lovato, nel nuovo album anche Noah Cyrus Venerdì 2 aprile Demi Lovato (FOTO) farà il suo atteso comeback. Nelle scorse ore la cantante ha rivelato la presenza di numerose collaborazioni all’interno dell’album, tra queste quella con Noah Cyrus e quella con Sam Fischer sulle note di What Other People Say, il cui videoclip ufficiale vanta oltre sei milioni di visualizzazioni su YouTube. Ora, Demetria Devonne Lovato, questo il nome all’anagrafe, ha annunciato l’arrivo di un’altra amica e collega, ovvero Ariana Grande. Infatti, la cantante ha pubblicato una breve anteprima del duetto sul suo profilo Instagram che conta più di cento milioni di follower. Il filmato ha subito ottenuto grande consensi tanto da contare al momento più di 400.000 like e 1.200.000 views.