Justin Bieber, è uscito Justice: tutto quello che c'è da sapere

Dopo una lunga attesa, la voce di Sorry ha alzato il sipario sulla nuova era discografica, anticipata dai brani Holy con Chance the Rapper, Lonely, Anyone, Hold on, e Peaches con Daniel Caesar e Giveon

Justin bieber, il significato del nuovo album

A circa un anno di distanza dall’uscita di Changes, la voce di Love Yourself ha pubblicato il nuovo progetto discografico che ha immediatamente ottenuto ottimi consensi da parte di pubblico e critica. Nei giorni scorsi Justin Bieber (FOTO) ha parlato del significato del disco attraverso un post con cui ha anticipato la cover dell’album.

Il cantante ha dichiarato: “Ho realizzato quest’album con lo scopo di fare musica che potesse portare conforto e creare canzoni nelle quali le persone si potessero ritrovare e alle quali potessero connettersi per sentirsi meno sole. Sofferenza, ingiustizia e dolore possono far sentire le persone impotenti. La musica è un buon modo per ricordarci l’un l’altro che noi non siamo soli. La musica può essere un modo per relazionarsi con gli altri e per connettersi l’un l’altro”.

Justin Bieber ha poi aggiunto: “So benissimo di non poter risolvere le ingiustizie semplicemente facendo musica ma so anche che se tutti quanti facessimo la nostra parte utilizzando i nostri doni per aiutare il pianeta e gli altri, allora saremmo molto più vicini a ritrovarci”.