Justin Bieber: “Sofferenza, ingiustizia e dolore possono far sentire le persone impotenti”

La foto mostra la copertina dell’album che vedrà la luce tra poco più di due settimane, più precisamente venerdì 19 marzo.

Parallelamente all’annuncio della data di uscita, il cantante ha parlato anche del significato del nuovo progetto discografico: “In un periodo in cui ci sono così tante cose sbagliate con questo pianeta ferito, tutti quanti vogliamo giustizia e guarigione per l’umanità. Ho realizzato quest’album con lo scopo di fare musica che potesse portare conforto e creare canzoni nelle quali le persone si potessero ritrovare e alle quali potessero connettersi per sentirsi meno sole. Sofferenza, ingiustizia e dolore possono far sentire le persone impotenti. La musica è un buon modo per ricordarci l’un l’altro che noi non siamo soli. La musica può essere un modo per relazionarsi con gli altri e per connettersi l’un l’altro”.