Justin Bieber, pubblicato un nuovo video per il singolo Anyone

La popstar canadese, classe 1994, ha pubblicato una nuova versione del videoclip del suo ultimo singolo, protagonisti il cantante e la dolce metà Hailey. Il video ha ottenuto ottimi riscontri da parte del pubblico tanto da contare al momento più di un milione di visualizzazioni e numerosi commenti su YouTube.

Justin Bieber: il nuovo video su YouTube approfondimento Justin Bieber a lavoro alla tracklist dell’album Negli ultimi mesi Justin Drew Bieber, questo il nome all’anagrafe, ha dominato la scena discografica internazionale con collaborazioni e progetti che hanno anticipato l’arrivo del nuovo album. Poche ore fa il cantante ha condiviso un nuovo video per il singolo Anyone. Il filmato, interamente in bianco e nero, vede il cantante in compagnia di Hailey Bieber tra abbracci, sorrisi, paesaggi spettacolari e frammenti di vita della coppia.

Justin Bieber: il nuovo album approfondimento Justin Bieber, cancellati tutti i tatuaggi (per finzione). VIDEO Nei giorni scorsi Justin Bieber ha aggiornato il pubblico in merito alla realizzazione del nuovo disco, la cui data di distribuzione non è ancora stata annunciata. Il cantante ha rivelato di essere a lavoro alla tracklist del disco tramite un post sul suo profilo Instagram che conta più di centosessanta milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra backstage, concerti e momenti di relax in famiglia. La popstar ha pubblicato uno scatto all'interno di uno studio di registrazione in cui appare intento a ultimare i dettagli del disco.