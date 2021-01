Justin Bieber a lavoro alla tracklist dell’album

Non ci sono ancora notizie ufficiali su titolo, cover e data di uscita del nuovo disco del cantante , ma stando a quanto comunicato dallo stesso, la distribuzione dovrebbe essere ormai prossima. Infatti, poco fa la voce di Sorry ha annunciato di essere a lavoro alla tracklist dell'album, questo il messaggio scritto nella didascalia della foto: “Esaminando l’elenco delle tracce per l’album”.

Successivamente, il cantante ha portato il pubblico sul set del video mostrando la lunga preparazione per cancellare, per finzione, tutti i suoi tatuaggi.

Nei giorni scorsi Justin Drew Bieber , questo il nome all’anagrafe, ha lanciato il nuovo brano Anyone riscuotendo ottimi consensi, grande successo anche per il videoclip ufficiale che conta quarantacinque milioni di visualizzazioni su YouTube.

Tra i successi più recenti di Justin Bieber (FOTO) troviamo anche due collaborazioni: la prima con Ariana Grande sulle note di Stuck with U e la seconda con Shawn Mendes per Monster, secondo singolo estratto dal disco Wonder della voce di Treat You Better.