Justin Bieber, il nuovo album è Justice: info e tracklist

Uscirà il prossimo 19 marzo il nuovissimo album della pop star canadese Justin Bieber. Con 16 brani inediti e numerose collaborazioni, "Justice" è un inno alla musica che ci fa sentire meno soli

Lo ha annunciato lui stesso pochi giorni fa sul suo profilo Instagram: Justin Bieber ha finito di registrare il suo nuovo album che arriverà su tutte le piattaforme musicali e negli store, venerdì 19 marzo. Nel suo sesto lavoro in studio, che esce a un anno di distanza dal precedente “Changes”, il cantante presenterà 16 brani inediti, scritti ed editati durante la pandemia, in collaborazione con artisti e producer di fama internazionale.

approfondimento Grammy 2021, tutto quello che c'è da sapere sulla cerimonia Nel frattempo l’artista è atteso ai prossimi “Grammy Awards” dove “Changes” concorre come “Miglior Album Vocale Pop” e lo vedremo esibirsi anche sabato 13 marzo sul palco dei “Kids’ Choice Awards” per una performance inedita sulle note di “Intentions” e “Anyone”.

Il significato di “Justice” approfondimento Justin Bieber, il nuovo album è Justice Il progetto musicale in uscita il 19 marzo ha per Justin Bieber un significato molto particolare, alla luce dei fatti successi durante la pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), “In un momento in cui c’è così tanto di sbagliato in questo pianeta distrutto, tutti noi desideriamo la guarigione e la giustizia per l’umanità. Nel creare questo album, il mio obiettivo è stato quello di fare musica che possa dare conforto, fare canzoni con cui le persone possano relazionarsi e connettersi, per sentirsi meno sole”, ha dichiarato il cantante, che ha poi aggiunto: “So che non posso semplicemente risolvere l'ingiustizia facendo musica, ma so che se tutti facciamo la nostra parte usando i nostri doni, per servire questo pianeta e l'un l'altro, saremo molto più vicini all'essere uniti. Questo sono io che sto facendo una piccola parte. La mia parte."