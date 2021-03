Justin Bieber, pubblicato il videoclip di Hold On

Justin Bieber parla del nuovo album

approfondimento

Nei giorni scorsi Justin Bieber (FOTO) ha svelato la cover del nuovo album scrivendo anche un lungo messaggio al pubblico sul suo profilo Instagram che vanta più di centosessantasei milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra musica, backstage, servizi fotografici e momenti di relax circondato dagli affetti più cari.

Il cantante ha dichiarato: “In un periodo in cui ci sono così tante cose sbagliate con questo pianeta ferito, tutti quanti vogliamo giustizia e guarigione per l’umanità. Ho realizzato quest’album con lo scopo di fare musica che potesse portare conforto e creare canzoni nelle quali le persone si potessero ritrovare e alle quali potessero connettersi per sentirsi meno sole. Sofferenza, ingiustizia e dolore possono far sentire le persone impotenti. La musica è un buon modo per ricordarci l’un l’altro che noi non siamo soli. La musica può essere un modo per relazionarsi con gli altri e per connettersi l’un l’altro”.

In seguito, la voce di Sorry ha aggiunto: "So benissimo di non poter risolvere le ingiustizie semplicemente facendo musica ma so anche che se tutti quanti facciamo la nostra parte utilizzando i nostri doni per aiutare il pianeta e gli altri, allora saremo molto più vicini a ritrovarci. Questa è la mia piccola parte. La mia parte. Voglio continuare a parlare di cosa sia l’ingiustizia così da continuare a curare”.