Grammy 2021, tutto quello che c'è da sapere sulla cerimonia

La 63ª edizione dell’assegnazione dei riconoscimenti più prestigiosi in ambito musicale si terrà, come per le passate edizioni, presso lo Staples Center di Los Angeles il 14 marzo ma sarà un mix di show live e da remoto. Ecco tutti i dettagli relativi all’attesissimo evento, dal presentatore (il re del talk show Trevor Noah) alle nomination (con maggioranza di quote rosa) fino alla favorita, la mitica Beyoncé che ha collezionato nove candidature

È incominciato il conto alla rovescia per i Grammy Awards 2021: il 14 marzo si avvicina e il mondo delle sette note è in fermento nell’attesa di sapere chi si porterà a casa le ambitissime statuette con il celebre grammofono.



La 63ª edizione dell’assegnazione dei riconoscimenti più prestigiosi in ambito musicale si terrà presso lo Staples Center di Los Angeles, come per buona parte delle passate edizioni, ma con una formula al passo con i tempi pandemici che mescolerà le performance in presenza a momenti da remoto, come già successo per la cerimonia dei Golden Globe.



Sul palco si susseguiranno tantissimi artisti e performer e la cerimonia verrà condotta dal presentatore televisivo Trevor Noah in quel di LA.



Sarà il debutto del re del talk show sul palco dei Grammy come presentatore. Appena ha saputo di essere stato scelto come "anfitrione dell’evento", la star 36enne de The Daily Show ha dichiarato, con la sua innata ironia: “Tolto il fatto che sono estremamente deluso che i Grammy mi abbiano rifiutato come cantante e non mi abbiano nominato per il Best Pop Album, sono emozionato di condurre questo promettente spettacolo.”

Si potrà seguire la cerimonia dei Grammy Awards 2021 domenica 14 marzo 2021 su CBS alle 20:00 ET. La cerimonia dei Grammy era prevista per il 31 gennaio ma è stata rimandata al 14 marzo a causa della pandemia e alla preoccupazione legata alla diffusione del Covid-19 negli States.



La favorita è Beyoncé, l’artista che ha ricevuto più nomination in assoluto (la bellezza di nove).



Tra gli artisti che si esibiranno avremo, tra gli altri, Taylor Swift, Billie Eilish, Dua Lipa, Post Malone ed Harry Styles.