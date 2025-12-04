Finale di X Factor 2025, come votare i 4 concorrenti finalisti

Dopo selezioni serrate, 6 puntate di Live Show, ora arriva l’ultimo atto, il più bello e il più importante, la notte in cui verrà proclamato il vincitore di quest’anno: dalle ore 21, in diretta su Sky e in streaming su NOW , e in simulcast anche in chiaro su TV8 avrà inizio l’ultimo capitolo della gara di quest’anno. In collegamento a partire dalle 20, Mariasole Pollio alla guida dell’ultimo appuntamento con il suo Ante Factor

L’ultimo atto, il più bello, il più importante e il più atteso è giunto, tra poche ore conosceremo il vincitore di quest’anno. La gara comincia giovedì 4 dicembre alle ore 21:00 su Sky e in streaming su NOW e in simulcast in chiaro su TV8, al tasto 8 del telecomando. Sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go. Prima di salire sull’enorme palco di Piazza del Plebiscito, ad aprire il collegamento con Napoli sarà Mariasole Pollio alla guida dell’ultimo appuntamento con il suo Ante Factor: a pochi metri dalla Piazza, con ospiti, anticipazioni e incursioni speciali, Mariasole sarà in diretta già dalle 20:00 per condurci verso lo show e per vivere appieno l’immediata vigilia della finalissima.

App X FACTOR 2025: scaricando gratis l’App X Factor 2025 da Apple Store o, per i dispositivi Android, da Google Play e accedendo alla sezione di voto. Per procedere al voto è necessario fare login con Sky ID o Facebook; Apple Id, Google;

Per votare durante la finalissima, restano valide le modalità usate già durante i Live Show. I canali di voto sono 4, e tutti permettono di esprimere la propria preferenza in modo totalmente gratuito:

gli ospiti della finale

Super ospite della finale di X Factor 2025 sarà Laura Pausini, autentica ambasciatrice della musica italiana nel mondo. Cantautrice dei record, icona pop a livello globale, più di 75 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, più di 6 miliardi di streaming, riconosciuta come artista italiana donna più ascoltata all’estero, prima e unica artista italiana a vincere un Grammy Award, Laura - già attesissima sul palco di Piazza del Plebiscito - vanta anche un Golden Globe, una candidatura agli Emmy Awards e agli Oscar. Recentemente ha ricevuto il Billboard Icon Award e il Global Icon Award di Billboard Women in Music, consegnatole al cospetto di Sua Santità Papa Leone XIV.

In Piazza del Plebiscito ci sarà anche Jason Derulo, famoso in tutto il mondo come cantante e autore di canzoni multi-platino, imprenditore visionario, autore di best seller e filantropo impegnato. Con decine di miliardi di stream, le vendite globali di Jason superano i 250 milioni di singoli, con decine di certificazioni multi-platino e platino e canzoni riprodotte in streaming oltre 1 miliardo di volte ciascuna.