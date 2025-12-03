X Factor 2025, tutto quello che c'è da sapere sulla finale

Introduzione
Il momento decisivo è arrivato, giovedì 4 dicembre, nella maestosa Piazza del Plebiscito a Napoli, va in scena il gran finale di XF2025. La gara parte da una situazione di perfetto equilibrio: ogni giudice ha portato in finalissima un concorrente della propria squadra. A condurre lo show, Giorgia. Ospite d'onore, Laura Pausini. Sul palco anche Jason Derulo. Dalle ore 21:00, in diretta su Sky, in streaming su NOW, in simulcast anche in chiaro su TV8 e sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. Ad aprire il collegamento con Napoli, Mariasole Pollio alla guida dell’ultimo appuntamento con il suo Ante Factor
Quello che devi sapere
X Factor 2025 - La Finale
Dopo un percorso lunghissimo e appassionante, carico di emozioni e sorprese, è arrivato il momento decisivo. Giovedì 4 dicembre, nella maestosa Piazza del Plebiscito a Napoli, c’è la finalissima di X Factor 2025 (LO SPECIALE). Selezioni serrate, 6 puntate dei Live Show, e ora arriva l’ultimo atto, il più bello e il più importante, la notte in cui verrà proclamato il vincitore di quest’anno: dalle ore 21:00, in diretta su Sky e in streaming su NOW, e in simulcast anche in chiaro su TV8 avrà inizio l’ultimo capitolo della gara di quest’anno.
Ai nastri di partenza quattro artisti, in una situazione di perfetto equilibrio tra i giudici: DELIA, della squadra di Jake La Furia; eroCaddeo, il cui mentore è Achille Lauro; PierC, seguito da Francesco Gabbani; rob, supportata da Paola Iezzi. Tra loro, solo uno sarà eletto vincitore di #XF2025.
A condurre lo show la straordinaria Giorgia, che per tutta la stagione è stata una perfetta padrona di casa, sempre empatica e impeccabile nel suo ruolo di conduttrice.
Un’edizione indimenticabile a suon di record
Per la seconda volta consecutiva la finale si svolgerà “in esterna”, nel cuore di Napoli, in Piazza del Plebiscito, per un grande evento gratuito e co-organizzato con il Comune di Napoli. Stretto nell’abbraccio del colonnato della piazza, l’enorme palco a forma di X accoglierà i protagonisti di questa edizione dello show Sky Original prodotto da Fremantle.
Un’edizione che rimarrà indimenticabile, nella quale si sono registrati risultati positivi su tutti i fronti, a partire dagli ascolti: complessivamente la fase dei Live Show segna nei primi sette giorni di messa in onda una media di 2 milioni di spettatori in Total Audience (tra pay e free-to-air), sui valori più alti dal 2020 a oggi e in linea rispetto all’edizione di successo dello scorso anno; in particolare, nel giovedì sera i dati sono in crescita sia su pay (media di 780mila spettatori in Total Audience, +3% rispetto a un anno fa) sia su free-to-air (media di 697mila spettatori, in aumento del +4%). In più, considerando le puntate specifiche, in questa edizione ci sono stati il miglior episodio di Last Call e la miglior semifinale delle ultime 5 annate.
La crescita dell’edizione sospinge anche gli altri appuntamenti legati allo show: il giovedì sera, l’Ante Factor condotto da Mariasole Pollio – che traghetta gli spettatori verso il Live Show – sale del +14% rispetto a quello dell’anno scorso; invece, nei sette giorni sale del +5% il The Road to X Factor, che il mercoledì sera riassume il lavoro durante la settimana dei concorrenti; in crescita rispetto alla precedente edizione anche il Daily, l’appuntamento quotidiano che segue il lavoro giorno per giorno dei cantanti in gara.
In più, i quattro finalisti sono arrivati a questo punto spinti da un volume record di voti: nel corso dei 6 Live, infatti, sono stati espressi oltre 20,2 milioni di voti, circa il 21% in più rispetto alla scorsa stagione (di questi, oltre 5,3 milioni solo nel corso della semifinale, che è risultata la semifinale più votata di sempre nella storia di X Factor).
A questi record negli ascolti e nel voting corrisponde anche una conversazione social dai volumi davvero importanti: ad oggi, alla vigilia della finalissima, le interazioni Social TV Audience sono state oltre 5 milioni in Linear e 5,4 milioni in Same Day, numeri in crescita del 34% rispetto a un anno fa.
Chi sono i finalisti in gara
Come detto, si parte da una situazione di partenza in perfetto equilibrio: ogni giudice ha portato in finalissima un concorrente della propria squadra. DELIA, della squadra di Jake La Furia; eroCaddeo, il cui mentore è Achille Lauro; PierC, seguito da Francesco Gabbani; rob, supportata da Paola Iezzi. Tra loro, solo uno sarà eletto vincitore di #XF2025
DELIA
Nome d’arte di Delia Buglisi, ha 25 anni ed è di Catania. Cantautrice che intreccia folk e cantautorato con una cifra stilistica unica: l’uso del siciliano come lingua universale e voce delle proprie radici. Laureata al Conservatorio di Catania, unisce formazione accademica e scrittura istintiva, dando vita a una musica viscerale. Nel 2024 ha vinto la borsa di studio come miglior cantautrice presso Isola degli Artisti, esperienza che le ha permesso di collaborare con autori e produttori di rilievo e di aprire concerti ad artiste come Serena Brancale. Nel corso di questa edizione, nella quale ha avuto come giudice Jake La Furia, ha spaziato tra artisti diversissimi tra loro: da “Sakura” di Rosalìa a “La canzone dei vecchi amanti” di Franco Battiato, da “Dolcenera” di Fabrizio De André a “I pirati a Palermu” di Otello Profazione (nella versione di Rosa Balestrieri) fino a “Sei bellissima” di Loredana Bertè; e poi ancora i mash-up che sono diventati quasi uno stile irrinunciabile: quello tra “L’amour est un oiseau rebelle” dalla “Carmen” di Bizet e “Habanera” di Stromae, quello tra “Signor Tenente” di Giorgio Faletti e “Brucia la terra” di Nino Rota, quello tra “Pink Soldiers” di 23 e “Bella Ciao”, quello tra “La notte” di Salvatore Adamo e “Lose Yourself” di Eminem, infine quello tra “La Llorana” di Chavela Vargas e “Barrio” di Mahmood. Il suo inedito non poteva che chiamarsi “SICILIA BEDDA”, canzone che guarda la Sicilia con tenerezza e gratitudine, ma anche con una malinconia lieve e inevitabile, una sorta di carezza dedicata a chi vive in un luogo meraviglioso che troppo spesso deve lasciare andare i suoi figli per permettere loro di crescere.
eroCaddeo
All’anagrafe Damiano Caddeo, ha 27 anni: nato a Cagliari, vive a Torino dove fa il commesso. Cantautore pop dall’anima delicata, le sue canzoni trasformano esperienze personali in racconti universali. La sua scrittura e la sua musica sono dirette, emotive e autentiche. A X Factor 2025 si è presentato con il cantautorato contemporaneo di Venerus feat. Calibro 35 (“Sei acqua”, presentata ai Bootcamp) e di Brunori Sas (“Per due che come noi” alle Last Call), prima di allargarsi – su suggerimento del suo giudice Achille Lauro – su alcune delle migliori penne della musica italiana: ha proposto “…e penso a te” di Lucio Battisti, “Sere Nere” di Tiziano Ferro, “Uomini soli” dei Pooh, “La cura” di Franco Battiato, “Ancora” di Edoardo De Crescenzo, “Vedrai, vedrai” di Luigi Tenco. In più, proprio nel sesto Live Show ha proposto “Viva La Vida” dei Coldplay. Il suo inedito è “punto”, una ballad intima e intensa - firmata dallo stesso eroCaddeo – in cui esplora la sospensione tra ciò che si vorrebbe chiudere e la difficoltà di farlo, raccontando con profondità l’amore, la distanza e la nostalgia: non si parla di sentimenti astratti, ma di esperienze vissute sulla propria pelle.
PierC
All’anagrafe Piercesare Fagioli, 24enne di Casale Monferrato (Alessandria) e ora a Milano, ha scoperto fin da giovanissimo la passione per la musica. Dopo il Conservatorio di Torino, ha approfondito il canto e sviluppato un’intensa attività dal vivo sia come cantante solista che come attore di musical e teatro. La ricerca personale lo ha portato a fondere l’intimità della canzone italiana con le influenze dell’entertainment internazionale, unendo atmosfere cantautorali, pop, R&B e soul. Seguito da Francesco Gabbani, nel corso dello show ha spaziato tra autori e generi: da “Chandelier” di Sia a “Die With A Smile” di Lady Gaga, Bruno Mars, da “Cinque giorni” di Michele Zarrillo a “Rocket Man” di Elton John; e poi ancora “Locked Out Of Heaven” di Bruno Mars, “I Don’t Want to Miss a Thing” degli Aerosmith, “E tu…” di Claudio Baglioni, “Life on Mars?” di David Bowie, “All I Ask” di Adele e “Bohemian Rhapsody” dei Queen. Il suo inedito “Neve sporca” è una lunga dedica al PierC bambino fatta di immagini intime e ricordi che bruciano: insieme ripercorrono ciò che è successo, ciò che ha lasciato ferite, segni, domande mai davvero chiuse.
rob
Studentessa 20enne di Trecastagni (Catania) il cui vero nome è Roberta Scandurra, è una cantautrice che ama sperimentare attraverso i suoi brani autobiografici. Nel 2022 aveva vinto il Tour Music Fest con il titolo di “Artist of the year”: qui alcuni professori del college le avevano assegnato una borsa di studio grazie alla quale, a giugno 2023, ha potuto frequentare un workshop di Songwriting alla Berklee di Boston. Settimana dopo settimana, seguendo i consigli della sua giudice Paola Iezzi, ha dominato il palco di X Factor 2025 con il suo pop-punk: ha proposto e riletto in questa chiave brani come “Call Me” di Blondie, “Driver License” di Olivia Rodrigo vers. JXDN, “Heads Will Roll” degli Yeah Yeah Yeahs, “You Oughta Know” di Alanis Morissette, “Ti sento” dei Matia Bazar, “What’s Up?” delle 4 Non Blondes, “Bring Me to Life” degli Evanescence, “Un’emozione da poco” di Anna Oxa, “Decode” dei Paramore. Il suo inedito si chiama “CENTO RAGAZZE”, brano che è una scarica pop punk in cui racconta la fine di una storia d’amore come una vera e propria crisi d’astinenza: lui è sparito e lei resta sola a fare i conti con la disillusione.
Le manche della finalissima
È possibile ascoltare gli inediti di X Factor 2025 firmati Warner Records e Atlantic Records su tutte le piattaforme digitali. La finale si svolgerà in tre manche:
la prima sarà libera, dal titolo “My Song”, e ogni artista porterà un pezzo che lo rappresenta al meglio: DELIA proporrà uno dei brani napoletani più intensi e conosciuti della tradizione partenopea, Cu'mme, brano scritto nel 1992 da Enzo Gragnaniello ed interpretata da Roberto Murolo e Mia Martini; eroCaddeo presterà la propria voce a L’emozione non ha voce, uno dei brani più conosciuti di Adriano Celentano, che nel 1999 rimase per mesi nelle classifiche di vendita; per PierC invece è il momento di Shallow, la hit resa celebre in tutto il mondo da Lady Gaga e Bradley Cooper; infine, rob sarà alle prese con Città vuota, tra i brani più leggendari di Mina;
a seguire, seconda manche con i quattro Best Of delle proprie esibizioni a X Factor 2025: quattro energici e velocissimi medley che riassumeranno il percorso nello show di ciascuno di loro;
infine, nella terza e ultima manche gli artisti rieseguiranno il proprio inedito.
Solo a questo punto arriverà la busta più pesante, più attesa, più importante: quella con il verdetto decisivo del vincitore di #XF2025.
Come votare
Per votare durante la finalissima, restano valide le modalità usate già durante i Live Show. I canali di voto sono 4, e tutti permettono di esprimere la propria preferenza in modo totalmente gratuito:
WEB: accedendo al sito xfactor.sky.it da desktop o da mobile, loggandosi con il proprio Sky ID oppure registrandosi oppure loggandosi con Facebook, Apple o Google;
App X FACTOR 2025: scaricando gratis l’App X Factor 2025 da Apple Store o, per i dispositivi Android, da Google Play e accedendo alla sezione di voto. Per procedere al voto è necessario fare login con Sky ID o Facebook; Apple Id, Google;
Decoder Sky Q: tasto verde del telecomando;
Sky Glass: tasto interattività del telecomando.
Gli ospiti
Super ospite della finale di X Factor 2025 sarà Laura Pausini, autentica ambasciatrice della musica italiana nel mondo. Cantautrice dei record, icona pop a livello globale, più di 75 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, più di 6 miliardi di streaming, riconosciuta come artista italiana donna più ascoltata all’estero, prima e unica artista italiana a vincere un Grammy Award, Laura - già attesissima sul palco di Piazza del Plebiscito - vanta anche un Golden Globe, una candidatura agli Emmy Awards e agli Oscar. Recentemente ha ricevuto il Billboard Icon Award e il Global Icon Award di Billboard Women in Music, consegnatole al cospetto di Sua Santità Papa Leone XIV.
In Piazza del Plebiscito ci sarà anche Jason Derulo, famoso in tutto il mondo come cantante e autore di canzoni multi-platino, imprenditore visionario, autore di best seller e filantropo impegnato. Con decine di miliardi di stream, le vendite globali di Jason superano i 250 milioni di singoli, con decine di certificazioni multi-platino e platino e canzoni riprodotte in streaming oltre 1 miliardo di volte ciascuna. Alcuni dei suoi successi più noti sono: "Wiggle" [feat. Snoop Dogg], "Take You Dancing", "Talk Dirty" [feat. 2 Chainz], "Whatcha Say", "Swalla" [feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign], "Want To Want Me" e "Savage Love (Laxed – Siren Beat)" [con Jawsh 685]. Dopo il tour nelle arene del 2004 in cui ha venduto – con la grande richiesta del pubblico – oltre 200.000 biglietti, Jason torna con un tour europeo di 25 date che inizierà alla fine di gennaio e proseguirà fino all'inizio di marzo 2026.
La grande macchina di X Factor
La finale live di X Factor 2025 tornerà a illuminare Piazza del Plebiscito davanti a un pubblico di oltre 16mila spettatori. Una serata spettacolare che rappresenta il culmine di un percorso lungo mesi, frutto del lavoro congiunto non solo di giudici e concorrenti, ma anche dell’intera squadra del programma, guidata dalla capo progetto Paola Costa e dagli autori Giacomo Carrera, Laura Mariani, Lorenzo Campagnari, Elaine Henri, Carlotta D’Ambrosio, Anna Ferrajoli, Alessandro Caruso e Nadia Forini, con la produzione esecutiva di Barnaby Boccoli, Barbara Gerli e Paolo Scarbaci, e la direzione musicale affidata ad Antonio Filippelli.
Per la finale 2025, Sky e Fremantle mettono in campo ancora una volta un imponente sforzo produttivo, che coinvolgerà oltre 650 professionisti. L’allestimento prevede 1.000 mq di palco, 500 mq di videowall e 1.000 corpi luminosi. Ben 20 telecamere saranno a disposizione del regista Luigi Antonini, affiancato dal direttore della fotografia Ivan Pierri. La direzione artistica è firmata dai fuoriclasse Laccio e Shake del Modulo Project, che porteranno sul palco 60 artisti, tra cui un corpo di ballo composto da 50 ballerini, impegnati in oltre 20 performance, ciascuna con un proprio visual e una scenografia dedicata. La scenografia è curata da Paola Spreafico, i costumi del corpo di ballo sono firmati da Maria Sabato, mentre lo styling dei concorrenti è affidato a Susanna Ausoni. In totale, saranno utilizzati oltre 200 costumi. A rendere il tutto ancora più spettacolare, anche quest’anno non mancheranno fuochi d’artificio ed effetti speciali a cura di Luca Toscano, che realizzerà una coreografia pirotecnica con 20 postazioni distribuite tra il palco e le terrazze della Basilica.
L’Ante Factor
Prima di salire sull’enorme palco di Piazza del Plebiscito, ad aprire il collegamento con Napoli sarà Mariasole Pollio alla guida dell’ultimo appuntamento con il suo Ante Factor: a pochi metri dalla Piazza, con ospiti, anticipazioni e incursioni speciali, Mariasole sarà in diretta già dalle 20:00 in diretta su Sky Uno, NOW e in simulcast su TV8 per condurci verso lo show e per vivere appieno l’immediata vigilia della finalissima. Sarà un appuntamento speciale e imperdibile in cui verranno raccolte tutte le emozioni e la tensione degli ultimi minuti prima dello show, oltre a svelare un po’ di sorprese della grande notte della finalissima napoletana di X Factor 2025.
X Factor - La Masterclass
Ma lo spettacolo di X Factor non si ferma alla finale. La produzione dello show Sky, infatti, apre le porte a tutti, in particolare alle nuove generazioni che sognano di lavorare nel mondo della musica e della televisione. Il 6 dicembre il Comune di Napoli e l’Assessorato alle Politiche Giovanili e al Turismo, insieme a Fremantle e con la partecipazione di Warner Music, partner del programma, presentano X Factor - La Masterclass, in programma presso l’Auditorium Porta del Parco di Bagnoli. L’iniziativa è rivolta a giovani cantanti, aspiranti producer e a tutti coloro che desiderano avvicinarsi alle professioni dell’industria musicale e televisiva. Una giornata di formazione che offrirà ai partecipanti l’opportunità di confrontarsi con i professionisti dei reparti editoriale, musicale, creativo e produttivo di Fremantle e Warner: un’occasione concreta di orientamento, crescita e ispirazione per le nuove generazioni di talenti.
L’incontro con LAYANA, MAYU, VISCARDI e tellynonpiangere
Nel giorno della finalissima, ci sarà un’altra occasione per vivere l’atmosfera di X Factor nella città di Napoli: giovedì 4, alle 12, nel negozio Sky di Napoli in Via Chiaia, sarà possibile incontrare altri talenti di questa edizione, LAYANA, MAYU, VISCARDI e tellynonpiangere. I 4 saranno protagonisti di uno speciale meet&greet aperto al pubblico in cui incontreranno fan e appassionati, firmando autografi e scattando foto.
I Partner
Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Fremantle ha portato a bordo di X Factor 2025: Tim, che per la terza edizione è Main Partner di X Factor; il Premium Partner McDONALD’S; il Beauty Partner Sephora (Benefit Cosmetics, Haus Labs by Lady Gaga, Rare Beauty, Sephora Collection); l’Automotive Partner Škoda; gli Official Partner Caffè Borbone, Elah Dufour Novi, Regionale di Trenitalia, MediaWorld, Dondi Salotti, Allianz, Colgate, Medici Senza Frontiere; il Technical Partner ghd.
Media partner: RTL 102.5, Urban Vision, Vanity Fair Italia, Rolling Stone Italia, Billboard Italia, Spotify, Cosmopolitan Italia.
Capo progetto Paola Costa, produttori esecutivi Barnaby Boccoli, Paolo Scarbaci, Barbara Gerli, un programma di Giacomo Carrera, Laura Mariani, Lorenzo Campagnari, Elaine Henri e di Carlotta D’Ambrosio. Scritto con Alessandro Caruso, Anna Ferrajoli, Nadia Forini, direttore musicale Antonio Filippelli, regia studio Luigi Antonini, direttore della fotografia Ivan Pierri, scenografa Paola Spreafico, regia eng e daily Adriano Galli.
