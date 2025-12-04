X Factor 2025, l'ultima sfida tra eroCaddeo, PierC, DELIA e rob. Dove vedere la finale
Sotto il cielo della maestosa Piazza del Plebiscito a Napoli, tra poche ore va in scena l'ultimo atto di XF2025. Ogni giudice ha portato in finalissima un concorrente della propria squadra. A condurre lo show, Giorgia. Ospite d'onore, Laura Pausini, sul palco oltre all'attesa popstar anche Jason Derulo
Finalmente ci siamo, dopo un avvincente percorso carico di emozioni e sorprese, è arrivato il momento clou, stasera sotto il cielo della maestosa Piazza del Plebiscito a Napoli, assisteremo al gran finale di X Factor 2025 (LO SPECIALE). Pronti a sfidarsi i quattro artisti, in una situazione di perfetto equilibrio tra i giudici: DELIA, della squadra di Jake La Furia; eroCaddeo, il cui mentore è Achille Lauro; PierC, seguito da Francesco Gabbani; rob, supportata da Paola Iezzi.
Dove vedere la finalissima di XF2025
L’ultimo atto, il più bello, il più importante e il più atteso è giunto, tra poche ore conosceremo il vincitore di quest’anno. La gara comincia giovedì 4 dicembre alle ore 21:00 su Sky e in streaming su NOW e in simulcast in chiaro su TV8, al tasto 8 del telecomando. Sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go. Ad aprire il collegamento con Napoli sarà Mariasole Pollio alla guida dell’ultimo appuntamento con il suo Ante Factor, a pochi metri dalla Piazza, con ospiti, anticipazioni e incursioni speciali, Mariasole sarà in diretta già dalle 20:00 per condurci verso lo show e per vivere appieno l’immediata vigilia della finalissima.
Le manche e le assegnazioni
La finale si svolgerà in tre manche: la prima sarà libera, dal titolo My Song”, e ogni artista porterà un pezzo che lo rappresenta al meglio: DELIA proporrà uno dei brani napoletani più intensi e conosciuti della tradizione partenopea, Cu'mme, brano scritto nel 1992 da Enzo Gragnaniello ed interpretata da Roberto Murolo e Mia Martini; eroCaddeo presterà la propria voce a L’emozione non ha voce, uno dei brani più conosciuti di Adriano Celentano, che nel 1999 rimase per mesi nelle classifiche di vendita; per PierC invece è il momento di Shallow, la hit resa celebre in tutto il mondo da Lady Gaga e Bradley Cooper; infine, rob sarà alle prese con Città vuota, tra i brani più leggendari di Mina; a seguire, seconda manche con i quattro Best Of delle proprie esibizioni a X Factor 2025: quattro energici e velocissimi medley che riassumeranno il percorso nello show di ciascuno di loro; infine, nella terza e ultima manche gli artisti rieseguiranno il proprio inedito.
Solo a questo punto arriverà la busta più pesante, più attesa, più importante: quella con il verdetto decisivo del vincitore di #XF2025
Foto di Virginia Bettoja
X Factor 2025, verso la finale: ecco chi sono i concorrenti finalisti
Nella semifinale, i sei artisti in gara hanno affrontato due manche: la Manche Orchestra e la manche 'classica'. La più votata della prima, rob, ha ottenuto direttamente il pass per la finalissima. Alla fine della seconda, accesso alla finale garantito anche per DELIA, PierC ed eroCaddeo, che ha affrontato e vinto il ballottaggio contro TOMASI