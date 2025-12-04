X Factor 2025, l'ultima sfida tra eroCaddeo, PierC, DELIA e rob

Sotto il cielo della maestosa Piazza del Plebiscito a Napoli, tra poche ore va in scena l'ultimo atto di XF2025. Ogni giudice ha portato in finalissima un concorrente della propria squadra. A condurre lo show, Giorgia. Ospite d'onore, Laura Pausini, sul palco oltre all'attesa popstar anche Jason Derulo

Finalmente ci siamo, dopo un avvincente percorso carico di emozioni e sorprese, è arrivato il momento clou, stasera sotto il cielo della maestosa Piazza del Plebiscito a Napoli, assisteremo al gran finale di X Factor 2025 (LO SPECIALE). Pronti a sfidarsi i quattro artisti, in una situazione di perfetto equilibrio tra i giudici: DELIA, della squadra di Jake La Furia; eroCaddeo, il cui mentore è Achille Lauro; PierC, seguito da Francesco Gabbani; rob, supportata da Paola Iezzi.

Dove vedere la finalissima di XF2025 L’ultimo atto, il più bello, il più importante e il più atteso è giunto, tra poche ore conosceremo il vincitore di quest’anno. La gara comincia giovedì 4 dicembre alle ore 21:00 su Sky e in streaming su NOW e in simulcast in chiaro su TV8, al tasto 8 del telecomando. Sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go. Ad aprire il collegamento con Napoli sarà Mariasole Pollio alla guida dell’ultimo appuntamento con il suo Ante Factor, a pochi metri dalla Piazza, con ospiti, anticipazioni e incursioni speciali, Mariasole sarà in diretta già dalle 20:00 per condurci verso lo show e per vivere appieno l’immediata vigilia della finalissima. Approfondimento X Factor 2025, tutto quello che c'è da sapere sulla finale