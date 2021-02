Grammy Awards 2021 e Covid: cerimonia senza pubblico e live registrati

Dopo lo spostamento dal 31 gennaio al 14 marzo, iniziano a trapelare i primi dettagli sull’organizzazione della cerimonia che si terrà probabilmente al Los Angeles Convention Center Condividi:

I Grammy Awards 2021 sono stati ufficialmente spostati dal 31 gennaio al 14 marzo. Variety ha rivelato alcuni dettagli su come verrà gestito lo spettacolo, anche se, come accaduto per altri eventi, tutto è soggetto a modifiche a causa della pandemia. Secondo il magazine i Grammy Awards 2021 si terranno al Los Angeles Convention Center, in una zona all’aperto, e con lo Staples Center, tradizionale sede dello spettacolo, come sfondo. Non ci sarà pubblico, anche se sarà presente un piccolo numero di media e il programma prevede una trasmissione dal vivo sul tappeto rosso con artisti e presentatori. La maggior parte dei membri dei media si sono già registrati per proiezioni virtuali.

Le possibili location per i Grammy Awards 2021 approfondimento Grammy 2021, tutte le nomination Sono previste numerose esibizioni dal vivo, ma molte saranno probabilmente preregistrate, possibilmente in luoghi diversi dal Convention Center. Harvey Mason jr., presidente dell’Academy, ha spiegato che lo spettacolo si terrà "dentro e intorno" al Convention Center, dove "c'è spazio per attività al chiuso e all'aperto". Il rinvio dal 31 gennaio al 14 marzo è stato necessario per l’aumento dei casi di COVID-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) nella California meridionale. Lo spostamento della data aumenta anche la probabilità di un clima più caldo per una cerimonia all'aperto. La posizione precisa non è chiara, ma è possibile che LA Live, la piazza aperta che circonda i due edifici, sia un'opzione. Allo stesso modo il tetto del locale, dove spesso entrano gli artisti e le attrezzature vengono caricate, potrebbe essere preso in considerazione. Altra possibilità è il Gilbert Lindsay Plaza dove solitamente viene svolto la famosa sfilata sul red carpet. Da non sottovalutare la possibilità che tutte le location finora citate possano essere coinvolte.