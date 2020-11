Grammy 2021, tutte le nomination

Con il suo "Black Parade" la stella dell'R&B ottiene nove candidature tra cui quella nelle categorie Record of the Year e Song of the Year. Per i premi più importanti in corsa anche Taylor Swift e Dua Lipa, con sei candidature a testa. La premiazione il 31 gennaio allo Staples Center di Los Angeles

CON BEYONCÉ anche Dua Lipa e Taylor Swift per i premi più importanti

Dua Lipa può sorridere per aver ottenuto tre nomination in quattro delle principali categorie: la popstar corre per Album of the Year, Record of the Year e Song of the Year. Taylor Swift, data alla vigilia tra le grandi favorite, si dovrà "accontentare" di due nomination per i premi più importanti, quelli per Album of the Year e Song of the Year. Spiccano anche altre due artiste al femminile: sono tre le nomination a testa per Fiona Apple e Phoebe Bridgers. Entrambe sono in corsa nelle categorie Best Alternative Album, Best Rock Song, e Best Rock Performance. Niente da fare per The Weeknd e Harry Styles, anche loro indicati come possibili contendenti per le categorie più importanti: il primo non raccoglie addirittura alcuna nomination, il secondo solo in categorie secondarie.

le nomination per l'Album of the Year

Tra i nominati, oltre a Taylor Swift con "Folklore" e a Dua Lipa con "Future Nostalgia", c'è Jhené Aiko con "Chilombo", i Black Pumas con l'album omonino, i Coldplay con "Everyday Life", Jacob Collier con "Djesse Vol. 3", la band tutta al femminile Haim con " Women In Music Pt. III", e Post Malone con "Hollywood’s Burning".

LE NOMINATION PER il Record of the Year

Nella categoria Record of the Year si contenderanno il premio Dua Lipa con “Don’t Start Now”, Beyoncé con “Black Parade”, i Black Pumas con “Colors”, DaBaby feat. Roddy Ricch con “Rockstar”, Doja Cat con“Say So”, la nuova stella del pop a stelle e strisce Billie Eilish con“Everything I Wanted”, Post Malone con “Circles” e Megan Thee Stallion insieme a Beyoncé con “Savage”.

LE NOMINATION PER Song of the Year

Taylor Swift e Dua Lipa sono in gara anche la miglior canzone dell'anno, rispettivamente con "Cardigan" e "Don't start now". Poi c'è Beyoncé con “Black Parade”, Roddy Ricch con “The Box”, Post Malone con “Circles”, Billie Eilish con “Everything I Wanted”, H.E.R. con “I Can’t Breathe”, JP Saxe e Julia Michaels con “If the World Was Ending”.

Tutte al femminile le nomination per la Best rock performance

Per la prima volta nella storia dei Grammy, nella categoria Best rock performance sono nominate solo donne: Fiona Apple con il brano “Shameika,” Phoebe Bridgers con“Kyoto”, la band Haim con “The Steps”, Brittany Howard con “Stay High”, Grace Potter con “Daylight” e “Not” della band Big Thief capitanata da Adrianne Lenker.