X Factor 2025, le foto della finale e dei vincitori. Trionfa rob
Dopo tre manche - la prima libera “My Song”, la seconda “Best Of” e la terza di inediti - rob della squadra di Paola Iezzi è stata proclamata vincitrice. Seguono eroCaddeo di Achille Lauro, DELIA di Jake La Furia e PierC di Francesco Gabbani. Superospite Laura Pausini, prima e unica artista italiana a vincere un Grammy Award. Nel 2026 uscirà l'album Io canto 2 e ci sarà un tour mondiale. Ospite anche Jason Derulo, che nel 2026 tornerà con un tour europeo