The Rainmaker, da stasera su Sky e NOW il thriller tratto da Grisham

La nuova serie Sky Exclusive dal bestseller di John Grisham, già adattato da Francis Ford Coppola nel celebre film del 1997 “L’uomo della pioggia”, arriva da venerdì 5 dicembre, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Già rinnovata per la seconda stagione, la serie è prodotta da Lionsgate Television e Blumhouse Television

La carriera di Rudy Baylor comincia con una sfida che sembra impossibile. Appena uscito dalla facoltà di legge, il giovane avvocato interpretato da Milo Callaghan si ritrova catapultato nel suo primo grande caso: una battaglia alla Davide contro Golia contro Leo Drummond (John Slattery), legale di fama e vecchia volpe delle aule di tribunale. Per affrontare il colosso, Rudy può contare sulla sua mentore Bruiser (Lana Parrilla) e sull’eccentrico assistente paralegale Deck (P. J. Byrne). Ma quando il team scopre due cospirazioni legate alla misteriosa morte del figlio di un cliente, la ricerca di giustizia si trasforma in un dilemma morale: fino a che punto è disposto a spingersi, e a quale prezzo?

Un legal thriller che mette a nudo le zone grigie della giustizia Dieci episodi carichi di tensione raccontano la lotta di un giovane avvocato contro un sistema che sembra proteggere solo i più potenti. Ambientata in un contesto moderno, la serie conserva l’intensità emotiva e la critica sociale del romanzo, esplorando le sfumature morali della giustizia.

Un cast di volti noti e nuove promesse Accanto a Milo Callaghan, John Slattery, Lana Parrilla e P. J. Byrne, il cast include Madison Iseman, Dan Fogler, Wade Briggs e Robyn Cara, per una squadra che promette di dare vita a personaggi complessi e memorabili.