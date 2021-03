Miley Cyrus, video di Angels Like You: dedica agli operatori sanitari

La cantante ha pubblicato il videoclip del nuovo singolo, estratto dall'album "Plastic Hearts", in cui compare anche un messaggio scritto a mano dalla stessa artista Condividi:

Miley Cyrus ha pubblicato il video di "Angels Like You", dedicato agli operatori sanitari. Il videoclip è stato girato a febbraio dalla stessa Miley insieme ad Alana O'Herlihy durante il pre-show del Super Bowl 2021, quando la popstar si è esibita di fronte di fronte a 7mila operatori sanitari vaccinati. "È un onore esibirmi per voi – dichiarò Miley in quell'occasione - La nostra gratitudine verso di voi è infinita."

Miley Cyrus, il video di "Angels Like You" approfondimento Miley Cyrus, il nuovo singolo è Angels Like You: il testo Sul finale del brano appare un messaggio scritto a mano dalla stessa Miley, l'invito a vaccinarsi come unico modo per porre fine all'emergenza Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). "Ognuno di noi può fermare la pandemia facendo il faccino", ha scritto l'artista 28enne. Appena pubblicato il video ha fatto subito incetta di visualizzazioni su YouTube.

Ecco il messaggio che Miley ha voluto dedicare agli operatori sanitari alla fine del video. “Il 7 febbraio 2021, quasi un anno dopo la chiusura di tutto il mondo a causa della pandemia da Coronavirus, abbiamo girato questo video al primo concerto di grandi dimensioni organizzato dopo che l’emergenza ha cambiato le nostre vite. Il pubblico era composto esclusivamente da personale medico vaccinato, che ha lavorato senza paura e senza sosta nel combattere il Covid-19. Non vediamo l’ora di ritrovarci tutti insieme di nuovo, e questo succederà non appena i vaccini saranno resi via via sempre più disponibili. Tutti noi possiamo contribuire alla lotta al virus vaccinandoci. Insieme possiamo rendere l’esperienza della musica dal vivo nuovamente possibile”.