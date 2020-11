Sfacciato e rock, è Plastic Hearts il nuovo album di Miley Cyrus

La copertina dell’album, firmata dall'iconico fotografo della musica Rock & Roll Mick Rock, rappresenta e incarna perfettamente il mood e il sound di Miley. Così l’artista si aggiunge alla lista delle leggende che Mick ha fotografato nel corso degli anni, tra cui David Bowie, Lou Reed, Iggy Pop, Joan Jett e Debbie Harry. È disponibile anche la deluxe edition di Plastic Hearts che include le cover acclamate dalla critica, di Heart of Glass (Blondie) e Zombie (The Cranberries) e il brano Edge Of Midnight (Midnight Sky Remix) feat. Stevie Nicks.

Plastic Hearts (RCA Records/Sony Music) è l’attesissimo nuovo album della popstar internazionale Miley Cyrus . Il disco è stato anticipato da due singoli: Prisoner ft. Dua Lipa , accompagnato da un video che in meno di una settimana ha raggiunto oltre 19 milioni di visualizzazioni, e la hit mondiale Midnight Sky. Quest’ultima è stabile al #1 dell’airplay radiofonico in Europa da 4 settimane, ha conquistato il #2 dell’airplay radiofonico in Italia, e con circa 300 milioni di stream ha raggiunto la Top 10 della classifica globale di Spotify, la Top 15 della classifica globale di Shazam e la Top 40 della classifica Viral globale e italiana di Spotify. Il settimo album in studio di Miley contiene 12 brani, tra cui le collaborazioni con Billy Idol, Joan Jett e Dua Lipa.

approfondimento

Miley Cyrus compie 28 anni: da Hannah Montana a star del pop. FOTO

Miley Cyrus è stata intervistata in esclusiva da RTL 102.5. Ecco alcune sue dichirazioni. A proposito del disco Miley Cyrus: “Il disco è uscito già da qualche ora e il modo in cui la gente lo ha ascoltato percepito è il sogno di ogni artista. Quando pubblichi un disco il modo in cui ogni persona si relaziona con la musica è unico e sembra che ogni traccia su questo album stia toccando tutte le persone in maniera diversa per ognuno. Sto ricevendo un sacco di amore e supporto per l’album che è tutto ciò che può chiedere un artista”.

Sull’essere un’ispirazione per gli altri, l’artista americana sottolinea come lei sia nella posizione in cui si trova ora anche grazie ad altre donne che hanno lavorato con lei: “Devo tributare e omaggiare chi mi ha aiutato a lavorare a questo disco come Stevie Nicks e Joan Jett, donne che hanno letteralmente aperto la strada che sto percorrendo. Sono state dei soldati, rivoluzionarie, un faro”.



Miley Cyrus e i suoi piani per il futuro: “Cosa amo di più è essere una performer, quindi provo un vuoto, fa male stare un anno senza musica dal vivo. Non vedo l’ora di tornare su un palco e cantare dal vivo le nuove canzoni, viaggiare in tutto il mondo e incontrare i miei fan”.

La copertina di Plastic Hearts è stata scattata da Mick Rock che per Miley ha cogliere qualcosa di unico: “Proprio l’altro giorno mi chiedevo quante foto mi siano state scattate nel corso della carriera e tra red carpet e tutto il resto devono essere state qualcosa come un miliardo e non penso che nessuno sia riuscito a fotografarmi in un modo così naturale come ha fatto lui. Non immortala la celebrità, la fama, lui scatta la personalità che esce da ciò che vedi davvero. Ti valorizza come essere umano e mostra le energie interiori, qualcosa che per me è stato memorabile e non lo dimenticherò mai e ho le foto per provarlo”.

Parlando del suo impegno per il sociale Miley Cyrus dice: “Ho scritto l’album subito dopo un evento che organizzo tutti gli anni a Los Angeles e che aiuta le persone in difficoltà. Molte di loro appartengono alla comunità LGBTQ, che per me è molto importante. Per me sono un’ispirazione e ne parlo anche all’interno dei brani cercando di dare una visione positiva della vita perché le difficoltà ci sono sempre e la cosa principale è l’empatia”.