Rock, anticonformista e audace, come la sua protagonista. È la nuova copertina di Rolling Stone Usa dedicata a Miley Cyrus : la cantante è in topless con le mani a coprire il seno, tatuaggi in vista, i capelli corti e biondi, l’espressione da guerriera e il titolo Miley’s Rock & Roll Heart. Nell’intervista realizzata dalla rivista la cantante, che ha appena pubblicato il nuovo album Plastic Hearts , racconta degli alti e bassi della sua vita, dalla fine del matrimonio con l’attore Liam Hemsworth all’incendio che ha distrutto la loro casa di Malibu due anni fa.

L’intervista su Rolling Stone

approfondimento

Miley Cyrus compie 28 anni: da Hannah Montana a star del pop. FOTO

“Il fuoco ha fatto quello che non potevo fare da sola. Mi ha allontanato da ciò che non serviva più al suo scopo…e poi, mentre anneghi, raggiungi quel salvagente e vuoi salvarti. Penso che sia davvero quello che, in definitiva, abbia rappresentato per me il matrimonio con Liam”, racconta la star di Wrecking Ball. Che poi si sofferma anche su altri momenti difficili della sua vita e della sua carriera: l’operazione alle corde vocali, il periodo in cui veniva considerata incapace di sistemarsi, l’alcolismo. Fino alla rinascita, con la riscoperta della sua salute mentale e fisica.