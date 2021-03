Lana Del Rey, annunciata l'uscita di un nuovo album su Instagram

“Chemtrails over the Country Club” e i progetti futuri di Lana Del Rey

L’uscita di “Chemtrails over the Country Club” era prevista inizialmente per lo scorso anno. L’emergenza sanitaria (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) ancora in corso ha però costretto Lana Del Rey a rivedere i suoi piani e a posticipare il disco a marzo 2021. Ovviamente la stessa sorte è toccata al tour e ai concerti di presentazione di questo album che sono stati riprogrammati a data da destinarsi, quando la situazione sarà meno complicata. Tra i singoli estratti da“Chemtrails over the Country Club” troviamo “Let Me Love You like a Woman”, che ha visto la luce sulle piattaforme digitali a ottobre 2020. Il singolo omonimo rilasciato a gennaio di quest’anno e “White Dress” che ha accompagnato l’uscita dell’album lo scorso 19 marzo. Nel frattempo Lana Del Rey ha pubblicato la sua prima raccolta di poesie “Violet Bent Backwards over the Grass” ed è in attesa di pubblicare la seconda parte dell’opera “Behind the Iron Gates – Insights from the Institution”, prevista per il 2021. La cantante aveva annunciato anche l’uscita un disco di cover country ma, l’annuncio di “Rock Candy Sweet” sembra aver stravolto i programmi dell’artista che ha preferito “ripiegare” su un nuovo disco di inediti.