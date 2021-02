Lana Del Rey, il nuovo singolo è White Dress

Due immagini su Instagram annunciano l’uscita del nuovo singolo della cantautrice, terzo estratto dell’album in arrivo il 19 marzo Condividi:

Lana Del Rey (FOTO) ha annunciato l’uscita di un nuovo singolo condividendo due immagini sulla sua pagina Instagram. Il brano è “White Dress”, prima traccia del nuovo album “Chemtrails Over The Country Club” in arrivo il mese prossimo. Si tratta del terzo singolo estratto dal progetto discografico dopo “Let Me Love You Like a Woman” e la titletrack. In particolare l’uscita di quest’ultimo brano era stato accompagnato da una serie di interviste che avevano attirato l’attenzione dei media. Lana Del Rey non aveva usato mezze parole per parlare di Donald Trump definendo l’ex presidente degli Stati Uniti “un riflesso del più grande problema del nostro mondo, che non è il cambiamento climatico, ma la sociopatia e il narcisismo”. Parole forti che avevano fatto il giro del web.

Il singolo “White Dress” e il nuovo album In merito al nuovo singolo “White Dress”, Lana Del Rey ha scelto invece di pubblicare due foto su Instagram. Nel primo scatto è immortalata una donna che sta pattinando e indossa un vestito bianco. Ad accompagnare l’immagine ci sono le parole "Mi ha fatto sentire ... mi ha fatto sentire come un Dio" scritte in rosa. La seconda immagine mostra la stessa donna con ali d'angelo bianche e il titolo "White Dress”. La data di uscita di “Chemtrails Over The Country Club” è stata posticipata più volte ed ora è prevista per il 19 marzo. Questa la tracklist del disco: White Dress Chemtrails Over The Country Club Tulsa Jesus Freak Let Me Love You Like A Woman Wild At Heart Dark But Just A Game Not All Who Wander Are Lost Yosemite Breaking Up Slowly Dance Till We Die For Free L’album “Chemtrails Over The Country Club” si chiude con la traccia “For Free”, cover di Joni Mitchell