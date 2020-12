Lana Del Rey, prima esibizione live con Let Me Love You Like A Woman

La cantautrice ha presentato al pubblico il primo singolo estratto dal nuovo disco Chemtrails over the Country Club

Let Me Love You Like A Woman è il nuovo singolo di una delle voci più amate e popolari della musica a livello mondiale. Elizabeth Woolridge Gran t , questo il nome all’anagrafe, è stata protagonista di una straordinaria performance all’interno del programma The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

La cantautrice, classe 1985 , si è esibita sulle note del nuovo singolo pubblicato il 16 ottobre 2020. Il brano è il primo estratto dal settimo disco di inediti Chemtrails over the Country Club, la cui data di distribuzione è al momento stata posticipata al 2021 a causa dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus.

Lana Del Rey, il video del nuovo singolo Let Me Love You Like A Woman

Lana Del Rey: il successo

Lana Del Rey, il nuovo album in arrivo a breve

Dall’esplosione mediatica con Video Games ai successi e l’hanno resa una delle star protagoniste del terzo millennio.

Nel corso degli anni la cantante ha inanellato consensi su consensi grazie anche ad album e singoli in grado di vendere milioni di copie. Tra i suoi brani più celebri spiccano Blue Jeans, Summertime Sadness, Young and Beautiful, Dark Paradise, Lust for Life con The Weekend e Don’t Call Me Angel in collaborazione con Ariana Grande (FOTO) e Miley Cyrus.