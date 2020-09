Lana Del Rey, il nuovo album in arrivo a breve

Lana Del Rey: il nuovo disco in uscita questo mese

Lo scorso anno Lana Del Rey, classe 1985, ha sorpreso il pubblico con l’intimo e personale disco Norman Fucking Rockwell!, riconosciuto universalmente dalla critica come uno dei migliori lavori della cantante tanto da conquistare anche una prestigiosa nomination alla sessantaduesima edizione dei Grammy Awards nella categoria Album of the Year.

Dopo una breve parentesi al fianco di Miley Cyrus e Ariana Grande sulle note del brano Don’t Call Me Angel, Lana Del Rey si appresta a pubblicare il nuovo album.

Pochi giorni fa il magazine Interview ha annunciato l’arrivo di Chemtrails Over the Country Club, questo il titolo del disco, nel mese di settembre, senza però rivelarne la data di uscita precisa.

Inoltre, la cantante ha pubblicato anche un video sul suo profilo Instagram che conta più di diciassette milioni di follower che seguono quotidianamente la sua vita.

Il filmato mostra la cantante sul set del videoclip del singolo Let Me Love You Like A Woman, primo possibile estratto dal lavoro; nel video la cantante dichiara di essere innamorata del lavoro e di non veder l’ora di poterlo far ascoltare ai fan.

Non resta quindi che attendere per scoprire tutti i dettagli.