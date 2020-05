Celebrity: i post durante la quarantena

Se Lana Del Rey ha condiviso uno scatto del nuovo look, Dave Grohl ha scritto una lettera parlando di come potrebbero essere i concerti dopo la fine dell’emergenza legata al COVID-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), questo un estratto: “Nel mondo di oggi dominato da paura, disagio e distanziamento sociale, è difficile immaginare di poter condividere ancora esperienza come queste. Non ho idea di quanto potrà essere sicuro tornare a cantare a braccetto con tutto il nostro fiato, far correre i cuori, muovere i corpi, far scoppiare le anime di vita. Ma so che torneremo a farlo, perché dobbiamo. Non è una scelta. Siamo umani. Abbiamo bisogno di momenti che ci rassicurino di non essere soli. Che siamo compresi. Che siamo imperfetti. E, soprattutto, che abbiamo bisogno l’uno dell’altro”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Bono Vox che ha pubblicato una lista della sessanta canzoni che gli hanno salvato la vita, mentre Paola Cortellesi ha scritto una poesia emozionante, e Chris Hemsworth ha pubblicato una foto in compagnia di sua moglie Elsa Pataky e della mamma.