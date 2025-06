Ghali, è uscito il videoclip del nuovo singolo Chill

Per trasformare in immagini l’estate da chill guy di Ghali, arriva il video del suo ultimo singolo Chill, un inno pensato per inaugurare la nuova stagione della leggerezza. Girato interamente in pellicola, il videoclip unisce l’estetica materica del cinema analogico con l’innovazione digitale. Ghali attraversa scenari surreali e simbolici, tra personaggi eccentrici e situazioni al limite del grottesco, in un viaggio visivo che diventa metafora della società contemporanea: un flusso caotico e stratificato, dove si cerca un senso tra sogno, moda e realtà urbana. Sulle note di Chill e dei brani che lo hanno reso uno degli artisti più iconici della sua generazione, Ghali animerà la calda stagione dei concerti con il suo Summer Tour 2025 prodotto da Vivo Concerti, che lo vedrà calcare i palchi delle rassegne musicali più importanti d’Italia per tradurre in musica ed energia live tutto il suo immaginario poetico e il suo mix di lingue, influenze ed estetiche.