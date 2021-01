È appena uscito il video in cui la star canta il brano omonimo del disco. E sul suo profilo Instagram sono state anticipate sia la title track sia la cover di questa nuova fatica discografica, in uscita il prossimo marzo

La data d’uscita di Chemtrails Over The Country Club, il nuovo disco di Lana Del Rey, si avvicina. Così la cantautrice newyorkese ha deciso di dare un assaggio del suo settimo album in studio a tutti i suoi fan. Anzi: a tutti i suoi follower dato che copertina e tracklist sono state svelate sul profilo di Instagram della cantante. E non solo quelli: anche il videoclip del singolo omonimo tratto dall’album, Chemtrails Over The Country Club appunto, è apparso da poche ore su YouTube registrando un vero e proprio boom di visualizzazioni.



Oltre due milioni di clic (nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, le visualizzazioni sono quasi arrivate a due milioni e mezzo) nonostante sia online da una manciata di ore.

Il video di Chemtrails Over The Country Club

Chemtrails Over The Country Club rinviato a causa della pandemia

La prima è quella che rivela la copertina: una foto in bianco e nero che ritrae la star in abiti dallo stile anni Trenta attorniata da dieci figure femminili di diversa età ed etnia. Una scelta guidata dall’inclusività, come la stessa Lana Del Rey ha affermato.



Inclusività come fil rouge del nuovo disco di Lana Del Rey

Queste parole di sfogo sono presumibilmente in risposta alle critiche che la cantautrice ha ricevuto lo scorso maggio, quando si era paragonata a cantanti come Doja Cat e Beyoncé nel post con cui annunciava su Instagram il nuovo album. La Del Rey aveva nominato come popostar soltanto artiste non bianche (oltre alle sopracitate, spiccavano i nomi di FKA Twigs, Ariana Grande, Camila Cabello, Cardi B, Kehlani e Nicki Minaj) e gli sgradevoli commenti postati da alcuni utenti l’avevano spinta a giustificarsi. Come? Dicendo che ha semplicemente nominato le sue cantanti preferite. Popstar che, per citare le parole di Lana Del Rey comparse sul suo profilo IG, “sono state al numero 1 in classifica con canzoni che parlano di essere sexy, di fare sesso, di tradire eccetera… Questo è il motivo per cui le ho citate. Avrei potuto nominare chiunque ma ho scelto le persone che preferisco”.

La tracklist del nuovo disco di Lana De Rey

A chiudere la title track, troviamo come undicesimo brano la cover di For Free di Joni Mitchell.

L’esordio di Lana Del Rey come Lizzy Grant

Il brano apre la strada all’album intitolato Lana Del Ray A.K.A. Lizzy Grant.

La carriera di Lana Del Rey

Nel 2014 dà alle stampe il suo terzo album, Ultraviolence, che esordisce direttamente al primo posto della Billboard 200 negli Stati Uniti. Il 2015 è l’anno del suo quarto album in studio: Honeymoon.

Nel 2017 pubblica il quinto album in studio, Lust For Life, trainato dai singoli di successo Love e l'omonimo Lust For Life in collaborazione con il canadese The Weeknd.