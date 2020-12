Lana del Rey canta Silent Night per celebrare il Natale. VIDEO

Il grande classico natalizio è stato reinterpretato dalla cantautrice ospite di un evento in onda su Twitch Condividi:

In attesa di conoscere il nuovo album “Chemtrails Over The Country Club”, Lana Del Rey (FOTO) si è esibita in un particolare evento proponendo come augurio ai suoi fan la tradizionale “Silent Night”. Una suggestiva performance in streaming che ha stregato il pubblico presente sulla piattaforma Twitch, dove si è tenuta la lunga maratona che ha riunito numerosi artisti. Oltre al classico del Natale “Silent Night”, scelto per augurare buone feste, Lana Del Rey ha interpretato anche Il suo ultimo singolo “Let Me Love You Like A Woman”. Una performance molto intima e davvero sentita che ha subito fatto il giro del web e dei social.

L’esibizione in uno show su Twitch Lana del Rey è stata ospite di Jack Antonoff, sua sorella Rachel e la Ally Coalition per il loro settimo talent show annuale, trasmesso gratuitamente in streaming su Twitch e che ha permesso di effettuare donazioni a sostegno dei giovani LGBTQ senza casa. Hayley Williams ha scelto di interpretare “Teardrop” dei Massive Attack, St. Vincent ha invece cantato "Martha My Dear" dei Beatles. Lo spettacolo ha visto anche le apparizioni dei Chicks, Big Red Machine, Blu DeTiger, Clairo, Claud, Andrew Dost, Brittany Howard, Shamir, Muna, Maggie Rogers, Spoon, Rufus Wainwright, Wallows e Tierra Whack. Presenti anche i comici Reggie Watts, Mike Birbiglia, Aidy Bryant, Chris Laker, Jacqueline Novak e Roy Wood Jr. con dei mini set. "La pandemia è stata dura per tutti, ma le comunità che stiamo supportando qui sono state colpite in modo sproporzionato", ha scritto Antonoff su Instagram quando ha annunciato l'evento. Solo pochi giorni fa Lana Del Rey aveva presentato dal vivo il nuovo singolo “Let Me Love You Like A Woman”. Elizabeth Woolridge Grant, questo il nome all’anagrafe, è stata protagonista all’interno del programma The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Pubblicato il 16 ottobre 2020, il brano è stato eseguito per la prima volta dal vivo solo due mesi dopo.