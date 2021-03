Lana Del Rey, il post prima dell'uscita del nuovo album

L’enigmatico messaggio della cantautrice sui social a tre giorni dall’uscita del suo nuovo progetto discografico Condividi:

Il 19 marzo sarà finalmente disponibile “Chemtrails over the Country Club”, nuovo album di Lana del Rey. A pochi giorni dall’uscita l’artista ha condiviso un messaggio e un video decisamente enigmatici: “Bene! Cosa dire! Questo è il mio ultimo post mentre il mio album si avvicina rapidamente. Grazie mille a tutti i miei amici per il vostro supporto fino ad ora e ... per tutto. Finché non ci rivedremo, sarò là fuori da qualche parte correndo con i lupi”.

approfondimento Lana Del Rey, pubblicata un'anteprima del videoclip di White Dress In allegato a questo messaggio un video che riprende il teaser del singolo “White Dress”, uscito poche settimane fa. Lana Del Rey non aggiunge altro alle informazioni già trapelate sul nuovo disco, come la cover e la tracklist e il singolo che ne anticipa l’uscita. Insomma per saperne di più bisognerà aspettare ancora tre giorni per poter stringere tra le mani “Chemtrails over the Country Club” e, forse, capire il senso di questo ultimo messaggio.

Lana Del Rey, una carriera straordinaria approfondimento Lana Del Rey, uscito il videoclip di Chemtrails Over The Country Club Lana Del Rey è diventata nota al grande pubblico nel 2012 grazie al disco “Born To Die” che ha registrato oltre sette milioni di copie vendute in tutto il mondo. Nel 2014 ha pubblicato “Ultraviolence” che contiene anche il brano “Once Upon a Dream”, colonna sonora del film “Maleficent”. Dopo un fortunatissimo tour in giro per il mondo, Lana Del Rey è stato il turno dell’album “Honeymoon”, mentre nel 2017 ha pubblicato “Lust for Life” e intrapreso il lungo tour mondiale “LA to the Moon Tour”. Dopo due anni è arrivato “Norman Fucking Rockwell!” considerato dalla critica il miglior lavoro in studio di Lana Del Rey. Nel corso della sua carriera l’artista ha venduto complessivamente oltre di 16 milioni di dischi, ricevendo due BRIT Awards, due MTV Europe Music Awards, un Satellite Award e una candidatura al Golden Globe per il brano “Young and Beautiful”, colonna sonora del film “Il grande Gatsby”.