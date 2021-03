Lana Del Rey, pubblicata un'anteprima del videoclip di White Dress

Il filmato ha ottenuto uno straordinario successo tanto da contare già più di un milione di visualizzazioni su Twitter Condividi:

Chemtrails over the Country Club è il titolo del nuovo progetto discografico di una delle voci più amate e popolari a livello internazionale. Nelle scorse ore Elizabeth Woolridge Grant, questo il nome all’anagrafe, ha pubblicato una breve anteprima del videoclip del nuovo singolo White Dress, terzo estratto dall’imminente disco in uscita.

Lana Del Rey: l’anteprima su Twitter approfondimento Lana Del Rey, in arrivo un album di cover di canzoni country Venerdì 19 marzo Lana Del Rey pubblicherà l’atteso Chemtrails over the Country Club, anticipato dai primi due singoli Let Me Love You like a Woman e Chemtrails over the Country Club, entrambi molto apprezzati da parte del pubblico e della critica. Nelle scorse ore la cantante (FOTO) ha distribuito un’anteprima del video del nuovo brano riscuotendo immediatamente ottimi consensi, infatti al momento il video conta più di un milione di visualizzazioni e oltre 84.000 like su Twitter.