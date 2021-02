Lana Del Rey, in arrivo un album di cover di canzoni country

In attesa di conoscere l’album “Chemitrails Over The Country Club”, Lana Del Rey ( FOTO ) ha rivelato di avere già registrato un altro progetto. La cantautrice ha rivelato di avere già pronti brani country e di essere pronta a pubblicarli in un imminente album composto da cover di grandi classici del genere. Inoltre ha svelato di avere anche un'altra raccolta di "altre canzoni popolari” in procinto di registrare. La notizia è emersa da un’intervista che la stessa Lana Del Rey ha rilasciato ad un magazine musicale. La cantante ha ammesso di aspettarsi puro scetticismo per il cambio del suo stile musicale considerando che spesso nella sua musica il country è un tema ricorrente.

Il progetto country e il nuovo album in arrivo il 19 marzo

"Sono tornata indietro e ho ascoltato 'Ride' e 'Video Games' e ho pensato, sai che c’è un po’ di country ... Voglio dire, non sono decisamente pop. Forse il modo in cui 'Video Games' è stato rimasterizzato, è pop ma c'è sicuramente qualcosa che rimanda al genere country. Vediamo come verranno fuori, non avrò una chitarra a pedali in ogni singola cosa, ma è facile per me scrivere in questo modo”. Il nuovo album di Lana Del Rey è “Chemitrails Over the Country Club” e uscirà il 19 marzo. Il progetto è stato anticipato dai singoli "Let me love you like a woman", "Chemitrails over the country club" e "White dress”, quest’ultimo annunciato a febbraio. In merito al nuovo singolo, Lana Del Rey ha pubblicato sui social due foto. Nel primo scatto è immortalata una donna che sta pattinando e indossa un vestito bianco. Ad accompagnare l’immagine ci sono le parole "Mi ha fatto sentire ... mi ha fatto sentire come un Dio" scritte in rosa. La seconda immagine mostra la stessa donna con ali d'angelo bianche e il titolo "White Dress”. Questa la tracklist di “Chemitrails Over The Country Club”:

White Dress Chemtrails Over The Country Club Tulsa Jesus Freak Let Me Love You Like A Woman Wild At Heart Dark But Just A Game Not All Who Wander Are Lost Yosemite Breaking Up Slowly Dance Till We Die For Free

La traccia “For Free” chiude l’album ed è una cover di un brano di Joni Mitchell.

“Non volevo più cantare”

Nella stessa intervista Lana Del Rey ha raccontato che la sua prima recensione è arrivata nel 2011 nello stesso giorno della scomparsa di Amy Winehouse (FOTO). "Ho avuto 10 secondi di euforia pura, poi la notizia ovunque, su tutti i televisori, era che Amy era morta e io non ci potevo credere. Tutti stavano guardando, ipnotizzati, ma personalmente mi sentivo come se non volessi più cantare”. Successivamente ha rivelato di aver amato il periodo iniziale quando la sua carriera non riusciva a decollare ed era predisposta a cantare di tutto, anche jingle pubblicitari.