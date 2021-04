Dopo l’uscita del suo ultimo album “Dancing With The Devil – The Art Of Starting Over”, Demi Lovato condivide con I fan una versione deluxe dello stesso disco. In aggiunta la bonus track “Sunset” e tre brani inediti in versione live e acustica

Demi Lovato torna sulle scene dopo lo stop di un anno e mezzo a seguito del triste incidente che l’ha colpita. A parlare, questa volta, non è più il gossip, ma il suo talento. La cantante e attrice statunitense è reduce dall’avvio dei primi episodi della sua docu-serie YouTube “Dancing With The Devil” e dalla pubblicazione dell’album omonimo lo scorso venerdì 2 aprile. A sorpresa la cantante però annuncia ai fan l’ennesima uscita musicale: il suo ultimo album è disponibile in versione extended con ben quattro contenuti inediti, una bonus track dal titolo “ Sunset ” e tre versioni live acustiche dei brani prelude presenti nel disco: “ Anyone ”, “ Dancing With The Devil ”, “ ICU (Madison’s Lullabye) ”.

Il nuovo lavoro in studio di Demi Lovato, nella sua versione deluxe, include ben 23 tracce audio per più di un’ora di musica, tra melodie pop e ballate emozionanti.

Tante le collaborazioni e i volti noti che hanno voluto partecipare con la cantante in magici duetti: da Sam Fischer in “What Other People Say” (già campione di stream su YouTube e Spotify), fino ad Ariana Grande che ha prestato la sua voce all’amica in “Met Him Last Night”. Fanno la loro apparizione anche la rapper Saweetie in “My Girlfriends Are My Boyfriend” e Noah Cyrus in “Easy”.

Le tre nuove tracce acustiche - “Anyone”, “Dancing With The Devil”, “ICU (Madison’s Lullabye)” - sono state registrate durante la premiere della docu-serie, di quattro episodi, di Demi Lovato, intitolata “Demi Lovato: Dancing With The Devil”, uno spaccato cinematografico che esplora le problematiche della droga e la dipendenza vissuta in prima persona dalla cantante, le consegueze della sua overdose quasi letale nel 2018.