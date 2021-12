Demi Lovato, look rasato per la popstar

Nelle scorse ore, Demi Lovato ha mostrato al pubblico il suo nuovo look completamente rasato attraverso un breve filmato condiviso sul profilo Instagram che conta più di centoventidue milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra musica, impegni lavorativi, shooting fotografici e momenti di relax in compagnia degli affetti più cari.

approfondimento

Demi Lovato, annunciato il videoclip di Dancing With The Devil

Nel corso degli anni Demi Lovato si è affermata come una delle star più brillanti del firmamento musicale grazie a singoli come Stone Cold, Sorry Not Sorry e Confident.