Demi Lovato, annunciato il videoclip di Dancing With The Devil

La distribuzione del video è fissata per venerdì 2 aprile quando farà il suo debutto anche il nuovo album Dancing with the Devil... the Art of Starting Over

Demi Lovato, in arrivo il nuovo videoclip

Dancing with the Devil... the Art of Starting Over segna l’atteso comeback discografico della popstar che negli anni si è imposta come una delle artiste più amate e di maggior successo a livello internazionale. L’album è stato anticipato dai singoli Anyone, What Other People Say in duetto con Sam Fischer e dal più recente Dancing With The Devil.

In attesa dell’arrivo del disco, previsto per venerdì 2 aprile, Demetria Devonne Lovato, questo il nome all’anagrafe, ha distribuito il lyric video ufficiale, come annunciato con un messaggio sul suo profilo Twitter che conta più di cinquantacinque milioni di follower.

Scooter Braun, manager della cantante, ha commentato il tweet rivelando che l'uscita del videoclip ufficiale è fissata per il giorno della pubblicazione dell’album.