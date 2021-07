Demi Lovato, un video per difendere l'uso del pronome "loro/voi"

La cantante 28enne, che ha dichiarato recentemente di essere non binaria, ha condiviso su Instagram il video di Tom Harwood . Nel filmato il giornalista dichiara che "sembra del tutto normale" usare "loro" e "voi" per descrivere qualcuno il cui genere è sconosciuto. Nel video, tratto da un recente dibattito su GB News sul fatto che l'uso dei pronomi significhi “cambiare lingua”, Harwood ha detto: “Direi che non stiamo cambiando lingua, se dovessi parlare con un uomo direi 'lui'. Se dovessi parlare con una donna direi 'lei' e se dovessi parlare di qualcuno di cui non so quale sia il genere, come lo chiamerei, come lo definirei? Oh aspetta, l'ho fatto solo tre volte, ho detto 'loro' e 'voi' e sembrava del tutto normale ”.

approfondimento

Demi Lovato riparte dal nuovo album: le tappe della sua carriera

Demi ha condiviso la clip, che ha milioni di visualizzazioni su TikTok, con i suoi 110 milioni di follower. Nella didascalia ha scritto: “Non c'è niente di nuovo in loro + voi". Durante un'intervista in occasione della celebrazione del Pride virtuale di YouTube, la cantante e attrice ha rivelato che cambiare ufficialmente il pronome in loro/voi è stato "molto gratificante. Sono così grata che i miei fan e i miei amici siano meravigliosi. È incredibile, mi sento come se stessi finalmente mostrando al mondo anche la mia verità. È stato davvero fantastico. Quest'anno l'ho reso pubblico. Ho sentito che era davvero importante per me condividerlo con il mondo - ha osservato l'ex star di Disney Channel - Sono stata aperta e onesta con la mia verità ai fan, ho sentito che trattenerla più a lungo non mi sembrava giusto... la maggior parte delle persone è stata meravigliosa e questa è la realtà del coming out".

Demi Lovato, il coming out

Demi Lovato ha rivelato che si stavano identificando come non binaria nel podcast “4D con Demi Lovato”. "Ogni giorno che ci svegliamo, ci viene data un'altra opportunità e possibilità di essere chi vogliamo e desideriamo essere", ha detto Demi su Instagram. “Ho passato la maggior parte della mia vita a crescere davanti a tutti voi... avete visto il bene, il male e tutto il resto. Non solo la mia vita è stata un viaggio per me stessa, ma stavo anche vivendo per quelli dall'altra parte delle telecamere. Oggi è un giorno in cui sono così felice di condividere più cose della mia vita con tutti voi, sono orgoglioso di farvi sapere che mi identifico come non binario e cambierò ufficialmente i miei pronomi con loro/voi andando avanti."