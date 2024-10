Demi Lovato, è morta la figlia della sorella: "Per sempre tua zia"

“Riposa in pace, mia bellissima e perfetta nipote Xiomara. Sono così grata di averti abbracciata. Sarò per sempre tua zia. Ti amo così tanto Madison”. Demi Lovato ha pubblicato nelle stories Instagram parole addolorate accompagnate da cuori spezzati. Il 27 settembre, dopo un cesareo d’urgenza, è morta la piccola Xiomara, figlia di Madison Rose De La Garza, 22 anni, attrice e sorella minore della cantante. “La sera del 27 settembre, dopo un taglio cesareo d’urgenza, Ryan e io abbiamo tenuto in braccio la nostra bambina per la prima e ultima volta. Grazie Xiomara per averci reso genitori dell’angelo più perfetto del cielo. Mamma e papà ti amano, dolce bambina”, ha scritto su Instagram Madison, che ha scelto di convidivere solo adesso la notizia. Lo scorso 5 settembre la donna, figlia della mamma di Lovato, Dianna De La Garza, e del suo secondo marito, aveva annunciato di aspettare una figlia dal compagno Ryan Mitchell, che sarebbe nata nel mese di ottobre. “Si dice che quando incontri tuo nipote per la prima volta, provi un amore che non riesci a spiegare a parole. Ho sentito quell’amore e lo sentirò fino alla mia morte. Ti amo mia dolce nipotina Xiomara. Grazie per avermi resa una vera nonna”, ha scritto nonna Dianna. “Riposa in pace, piccola Xiomara. Ti vogliamo tanto bene”, ha aggiunto il musicista Jutes, fidanzato di Demi Lovato.