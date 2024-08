Demi Lovato è tornata con Chula con i Grupo Firme

Dall’affermazione con Camp Rock ai grandi successi discografici, Demi Lovato è tra le star che hanno dominato la scena mediatica degli ultimi quindici anni. Tra le sue canzoni più famose troviamo Cool for the Summer, Confident, Tell Me You Love Me e Anyone

Oltre ai successi da solista, come ad esempio Cool for the Summer, Confident, Tell Me You Love Me e Anyone, spazio alle collaborazioni, tra le quali Up con Olly Murs, No Promises con i Cheat Codes e Solo con i Clean Bandit.