Demi Lovato e Jordan Lutes sono ufficialmente fidanzati

"La vita è diventata così ricca con te: è un sogno diventato realtà. Sono più che grata di aver trovato la mia persona in te. Addormentarsi e svegliarmi accanto al mio migliore amico mi ha reso così piena di gioia che non riesco nemmeno a spiegarlo": così Demi Lovato, qualche mese dopo la loro uscita in pubblico, ha descritto il suo amore per Jordan Lutes. "Il mio migliore amico, l'anima gemella, la fiamma gemella, il divertimento e le risate senza fine. Posso essere la versione più sciocca di me stessa, ma tu non mi giudichi mai"