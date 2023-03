Demi Lovato debutta come regista per il film documentario Child Star

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



La cantautrice e attrice statunitense Demi Lovato tra poco aggiungerà alle due voci del suo Curriculum Vitae anche una terza carica, anch’essa assai prestigiosa: regista. Dirigerà un lungometraggio di genere documentario che per ora ha come titolo provvisorio quello di Child Star. Il film vuole raccontare “gli alti e bassi del crescere sotto i riflettori”, si legge su una nota ufficiale. Lo farà attraverso l'obiettivo di alcune delle più famose ex star bambine, tra cui la stessa Lovato (che qui è anche in veste di produttrice).



La popstar co-dirigerà insieme a Nicola Marsh (regista che si è occupato, tra gli altri, di Stay on Board: The Leo Baker Story e Song Exploder).

Michael D. Ratner, Kfir Goldberg e Miranda Sherman produrranno per OBB Pictures, con Scott Ratner come produttore esecutivo. Lovato sarà anche produttore esecutivo, insieme a Braun, Scott Manson, Jennifer McDaniels e James Shin per SB Projects.

Lovato è rappresentato da SB Projects, UTA e CCGG Law. Michael D. Ratner e OBB Media sono rappresentati da CAA e Barnes Morris Klein & Yorn. Marsh è rappresentato da WME.



A produrre il progetto ci sono quindi OBB Pictures di Michael D. Ratner, DLG di Lovato e SB Projects di Scooter Braun, tre società che hanno già lavorato insieme per un prodotto legato profondamente a Demi: Dancing With the Devil, la docuserie che racconta la sua vita, carriera, tormenti e via dicendo. Dancing With the Devil, presentata in anteprima al SXSW nel 2021, ha ricevuto il plauso della critica per aver dato uno sguardo ravvicinato alla vita personale di Lovato e alle lotte contro la dipendenza, in particolare l’overdose che le è risultata quasi fatale nel 2018.



Child Star (che, lo ricordiamo, non è il titolo definitivo) sarà trasmesso in streaming su Hulu nel 2024. Questo servizio di streaming è di proprietà della Disney, presso cui Lovato ha esordito da adolescente nel film originale di Disney Channel Camp Rock e nello show televisivo Sonny With a Chance. Recentemente Demi Lovato ha criticato il modus operandi di Disney Channel, raccontando al podcast Call Her Daddy di Alex Cooper che il “carico di lavoro (era) estremo”. La popstar ha dichiarato: “Penso ci abbia messo molta pressione (…). A 16-17 anni non era affatto salutare”.